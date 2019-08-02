Что готовят противники «закона об отсрочках»? 2 2.08.2019, 15:50

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Белорусы активно координируются и планируют ряд мер.

Чиновники фактически проигнорировали петицию против «закона об отсрочках», которая собрала 10 тысяч подписей. Однако равнодушие чиновников не остановило неравнодушных граждан. Они начали активно координироваться через интернет и вместе планировать ряд активностей, чтобы все же добиться того, чтобы их мнение было услышано, пишет правозащитный центр «Весна».

Авторы петиции против «закона об отсрочках» требовали дать отсрочку от армии абитуриентам, поступившим в вузы после среднего специального или профессионально-технического обучения, вернуть отсрочку тем, кто хочет продолжать образование в аспирантуре или магистратуре. Также авторы петиции обращали внимание на дискриминацию в обучении детей, которые пошли в школу с 7 лет. Петиция была опубликована на платформе petitions.by, и под ней в рекордные сроки подписалось 10 тысяч человек - максимально доступная цифра.

29 июля «палата представителей» ответила организаторам петиции. В ответе говорится, что изложенные в петиции мысли и аргументы депутаты приняли к сведению. Но на стадиях подготовки законопроект прошел процедуру согласования, и эксперты постановили, что он соответствует Конституции Беларуси и белорусскому законодательству.

То, что «депутаты» "приняли к сведению" мнение 10 тысяч граждан Беларуси, этих граждан не устроило. Результат - создание кампании "Протест BY", в телеграм-чате которой уже собралось более 2000 человек. Участники кампании готовят информационные листовки о несовершенстве закона "об отсрочках", собираются и дальше вести сбор подписей за отмену закона, а также планируют одиночные пикеты в разрешенных для этого местах. Также в планах - мирный митинг против принятого закона в начале осени.

Несколько уведомлений об одиночных пикетах уже подано. Так, 23-летний Валентин Милешко подал уведомление на проведение пикета в минском парке 50-летия Октября - разрешенном месте для мирных собраний граждан. Уведомление зарегистрировали и расписали на управление идеологической работы Заводского района. Буквально на следующий день, первого августа, парню оттуда позвонила заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Валентина Попкова. Она, по словам парня, была настроена негативно и явно склоняла его отозвать уведомление на пикет.

"Она спрашивала, какая цель пикета, кого собираемся агитировать в лесопарке, и неужели нет никаких других способов информирования людей в стране", - рассказал Валентин.

Женщина проинформировала Милешко, что ему следует будет заключать договоры с милицией, скорой и "Зеленстрой" и оплатить по 3 базовые величины в каждую инстанцию.

"Мы будем решать, нужно ли это нам накануне начала учебного года", - также предупредила она.

Такая формулировка ярко показывает, что чиновница не очень понимает, что уже полгода как действует уведомительный принцип проведения массовых мероприятий. А это значит, что отказать Валентину она сможет только в двух случаях: если кто-то другой уже подал уведомление на то же время и то же место, или если уведомление не соответствует законодательству. Найдутся ли такие основания - станет известно в ближайшее время.