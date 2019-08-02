Названы самые ожидаемые фильмы августа 2.08.2019, 16:21

В прокат выходит новый фильм Тарантино.

Лето является традиционным периодом затишья в выходе интересных фильмов, ведь студии откладывают все самое "вкусное" на осень и зимние праздники. Вместе с тем, несмотря на затишье, кинотеатры найдут чем порадовать даже самого искушенного зрителя и в спокойные летние месяцы.

Zn.ua собрало подборку самых ожидаемых фильмов августа.

"Форсаж: Гоббс и Шоу"

Премьера: 1 августа

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон, Ванесса Кирби

Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

"Страшные истории для рассказа в темноте"

Премьера: 8 августа

Режиссер: Андре Овердал

В ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Джил Беллоуз, Хавьер Ботет, Дин Норрис, Лоррейн Туссен

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

"Angry Birds в кино 2"

Премьера: 8 августа

Режиссеры: Энтони Леондис, Джон Райс

Продолжение мультфильма, который вышел в 2016 году. Птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замерзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

"Однажды… в Голливуде"

Премьера: 15 августа

Режиссер: Квентин Тарантино

В ролях: Марго Робби, Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Сидни Свини, Аль Пачино, Тимоти Олифант, Курт Рассел

Главный герой — телевизионный актер, который после одного удачного сериала занимается поисками возможности пробиться в кинобизнес. Параллельно с ним тем же занимается его помощник и дублер. История разворачивается на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона.

"Падение Ангела"

Премьера: 22 августа

Режиссер: Рик Роман Во

В ролях: Джерард Батлер, Морган Фриман, Пайпер Перабо, Лэнс Реддик, Джада Пинкетт Смит, Тим Блейк Нельсон, Ник Нолти, Крис Браунинг, Дэнни Хьюстон

Продолжение фильма "Падение Лондона". После событий в Лондоне агент секретной службы Майк Баннинг оказывается главным подозреваемым в покушении на президента. Преследуемый собственным агентством и ФБР, он пытается очистить своё имя и раскрыть реальную террористическую угрозу, которая нацелена на самолёт президента Борт № 1.