Перевернутый мир 4 2.08.2019, 16:28

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Фото: ТАСС

Законные протесты сторонников мирной смены власти на выборах в РФ приравнены к антиконституционным преступлениям.

27 июля в Москве состоялась массовая публичная акция протеста против отказов в регистрации оппозиционным кандидатам в депутаты Московской городской Думы. Власти Москвы отказались согласовать акцию, и граждане вышли на несогласованную. Вышли мирно, без оружия, как того требует Конституция, реализовать своё право на политический протест, пишет депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг для gubernia.media.

Акция, число участников которой точно не установлено, была разогнана с невиданным ранее зверством: массовые избиения граждан, 1373 задержанных, в том числе более 265 человек были оставлены в отделах полиции на две ночи, 77 избитых с последствиями для здоровья.

Решение о такой жестокой реакции на мирный протест принималось не на уровне властей Москвы, а на уровне властей России. Показательная неспровоцированная жестокость – это прямое желание с максимальной ясностью показать всем без исключения, кто здесь власть, кто и как будет определять политику в России на ближайшие годы. И это очень плохое решение не только для общества, но и для тех, кто его принял.

Власти сильно испугались протестов в Москве в связи с массовым недопуском на выборы депутатов Московской городской Думы оппозиционных кандидатов. Мы не знаем точно все обстоятельства развития конфликта, но, скорее всего, мэрия Москвы сначала сама, со свойственной ей (как и всем региональным властям России) неуклюжестью решала вопросы «фильтров», в том числе с применением провокаций и откровенно незаконных методов «отсеивания» кандидатов, чтобы сформировать нужный для себя состав участников выборов. При анализе действия избиркомов выявились вопиющие злонамеренные нарушения, которые власти отказались признать, и кандидатам отказали в регистрации. Аргументированные возражения не рассматривались.

Тогда кандидаты и поддерживающие их граждане вышли на протест. Им согласовали митинг 20 июля, и он собрал более 20 тысяч человек, что серьёзно даже для Москвы. Следующий митинг заявили на 27 июля, и вот его уже власти не согласовали, испугавшись разрастания протеста. Но граждане, строго согласно Конституции, вышли на протест: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» (статья 31).

Когда стало очевидно, что митинг состоится при любой [политической] погоде, было возбуждено уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса РФ «за воспрепятствование работе избирательных комиссий» – из-за того самого воскресного «стояния перед Мосгоризбиркомом». То есть людей, которые требовали от избиркомов честных выборов, обвинили в воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Просто говоря: тех, кого обокрали, обвинили в воровстве.

Судя по всему, именно с этого момента (Следственный комитет напрямую подчиняется президенту) политическое и административное управление ситуацией было изъято у мэрии федеральными политически властями, а силовым структурам (ФСБ, СК, Росгвардии, полиции, прокуратуре) дали добро на демонстративно силовой сценарий. Уже не только с целью массового устрашения, но и с целью адресного преследования лидеров оппозиции.

Вечером 26 июля полиция и следователи бросились проводить многочасовые обыски в домах и штабах кандидатов и других лидеров протеста, в квартирах их родителей и других родных. Это было прямое устрашение, но и оно не подействовало.

Уровень противостояния в столице в минувшую субботу был высочайшим, это было прямое гражданское противостояние. Чудовищная по своей жестокости реакция властей показала, что протестующих граждан они воспринимают как врагов. Личных врагов.

На улицах Москвы 27 июля столкнулись, находясь по разные стороны баррикад, вооруженные и безоружные граждане России. Такая провокация насилия способна спровоцировать цепную реакцию, вплоть до провоцирования гражданской войны.

Зазвучали слова об «оранжевом сценарии», «цветной революции», и стало очевидно, что в головах этих начальников – политическая паранойя в терминальной стадии. Это полный отрыв от реальности, адекватного восприятия действительности и перспектив развития ситуации в стране. Выходящие с законным протестом против нечестных выборов граждане России были объявлены представителями внешних врагов, цель которых — разрушение России.

В итоговых заявлениях после воскресного месива граждане были обвинены в организации массовых беспорядков. Избитых людей обвиняют в избиениях, насилии, погромах и поджогах, которых не было. В толпу были заброшены провокаторы, которые бросали бутылки и даже мусорный бак, причём провокаторы тут же вступали во взаимодействие с силовиками.

Кадры избиения безоружных, в том числе случайно оказавшихся на месте событий, граждан показывают, что дубинка находится в руках людей, имеющих глубокую патологическую склонность к садизму. Службу в силовых структурах эти люди используют для безнаказанной реализации этой патологии на практике. Ни одного уголовного дела по фактам избиения граждан в Москве 27 июля не возбуждено.

Официальные заявления де-юре мэра Москвы (де-факто просто смотрителя за городом, где расположены высшие власти) Сергея Собянина по итогам 27 июля выглядят одновременно политическим самоубийством и клятвой на верность.

«Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг», – можно сказать, расписался на собственном политическом приговоре Сергей Собянин.

«Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, грубо попирают законы. Причина – не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть», – так оценил Собянин протест против нечестных выборов и призыв к честным.

Публичные лидеры протеста были арестованы и получили по 30 суток административного ареста – максимальное наказание за организацию несогласованных публичных акций. Несколько десятков человек арестованы на меньшие сроки. Аресты продолжаются.

Напомню, что в традиции административных наказаний в России ещё недавно максимальным сроком было 15 суток, и все места временного пребывания арестованных были рассчитаны для такого максимального срока, при этом условия содержания в изоляторах бывают хуже тюремных.

Недавнее введение 30-суточного срока означает не просто ужесточение наказания и приближение его к тюремным срокам, но и полную невозможность для арестованных вести избирательные кампании, продолжительность которых как раз и занимает от 4 до 8 недель. 30-суточный арест стал излюбленным способом срыва избирательных кампаний противников власти.

Протестная акция 27 июля в Москве состоялась во всех смыслах как историческое событие. Этот день уже сейчас можно назвать политическим рубежом, после которого стал абсолютно и безальтернативно ясен курс Владимира Путина и его группы на условно переходный период до 2024 года и дальше.

Это курс лаконичен: честных выборов не будет, свободы слова и свободы собраний не будет, политической конкуренции не будет, защиты прав граждан не будет, политически несогласные граждане объявлены врагами, а сама власть физически передана силовым структурам, которым дан карт-бланш на любую жестокость и обеспечены гарантии безнаказанности.

Таким видят нынешние власти России «переходный период» от них к ним же – а кому ещё они готовы передать власть? Никому они передавать её не намерены. «Присвоить эту власть», – глупо проговорился Собянин, имея в виду, что власть находится в тех руках, из которых её забрать вообще нельзя. Нельзя, и всё тут. Это в его понимании – покушение на основы конституционного строя России. Их России.

Какие выводы нам, свободным людям, гражданам России, нужно сделать из московской трагедии (а это именно трагедия) 27 июля?

Власть боится свободных выборов. Реальная угроза поражения власти на выборах и страх перед этим поражением – первопричина всех московских (и не только московских) событий. Все силовые действия властей появились в ответ на законные мирные требования честных выборов. Честные свободные выборы для нынешних властей России равнозначны политической смерти.

Власть не способна говорить с обществом на равных. Единственным языком власти в общении с гражданами стали насилие и ложь. Предел в усилении насилия со стороны властей не виден.

Власть уверена, что обладает достаточным ресурсом для силового удержания власти в своих руках и показывает это публично, не заботясь даже о формальной законности своих действий.

Таким образом, переходный период к 2024 году власти видят исключительно как силовой сценарий. И с помощью этого сценария намерены сформировать государственную власть России в 2021-2024 годах и после этого.

В таком подходе кроется сразу несколько существенных, системных ошибок.

Этот подход исходит из того, что гражданского общества в России нет. Но общественные протесты и решимость людей на них показывает, что это не так.

Этот подход исходит из того, что действия абсолютного большинства людей определяются страхом перед властью. Но события раз за разом показывают, что во многих гражданах страха перед властью не было с рождения, а из многих других он уходит на глазах. На смену отчаянию часто приходит бесстрашие.

Этот подход исходит из того, что число противников власти в России никогда не станет статистически значимым для того, чтобы общество побеждало на выборах. Но действия самих властей опровергают это: если бы власти не боялись проиграть выборы, они не устроили бы для своих противников из выборов минное поле.

Действия властей 27 июля в Москве не в первый раз, конечно, но исключительно ярко даже на фоне предыдущих событий показали: честные выборы – самый опасный для властей сценарий развития ситуации. Они боятся честных выборов, как чёрт ладана. Самая страшная революция для властей России – электоральная.

Власти в состоянии острого политического токсикоза называют белое чёрным, жертв – преступниками, преступников – спасителями Отечества. Они перевернули реальную картину мира и хотят верить, что мир выглядит именно так – поставленным с ног на голову, и для верности обработанным полицейскими дубинками.

Нет ничего более неустойчивого, чем перевёрнутый мир.