«Вот приведу детей на работу и скажу - кормите, одевайте» 1 2.08.2019, 16:40

В строительной фирме в Борисове нечем платить зарплату.

«За детский сад и квартиру платить нечем. Детей же надо кормить и одевать», — говорит ex-press.by Евгения, работница ООО «ТемпЛюксСтрой».

Работники строительной организации в Борисове на месяц остались без зарплаты, им выплатили небольшой аванс. «За детский сад и квартиру платить нечем. Детей же надо кормить и одевать», — говорит Евгения, работница ООО «ТемпЛюксСтрой». Деньги за выполненные работы не выплачивает ОАО «Борисовжилстрой» — генподрядчик строительства.

Вечером в редакции раздался звонок. Взволнованная девушка умоляла о помощи, так как во всех инстанциях ей помочь не смогли. Евгения Дивина, звонившая в редакцию, не смогла сама приехать с «Приборов», так как у неё просто не было денег на проезд. Звонила она также с чужого телефона.

Журналисты отправились в район «Экрана», — там находится нвостройка, на которой работают представители борисовской фирмы «ТемпЛюксСтрой».

Евгения провела на объект и рассказала:

— Здесь, на улице Ковалевского, 5 мы работаем на кооперативном объекте — доме для многодетных семей. Сделали мы тут все: крышу, клали штукатурку, внутри сделали полностью отделку, ламинат клали и плитку. Фирма за свой счёт покупала материалы.

Но мы не можем в этом месяце получить зарплату, так как у директора нет финансов. Нет их, потому что ОАО «Борисовжилстрой» не перечислил деньги на счёт нашей организации. «Борисовжилстрой» является генеральной подрядной организаций.

Мы хотим не только услышать объяснения, почему нет денег, но и получить свою заработную плату. За детский сад и квартиру платить нечем. Детей же надо кормить и одевать.

По словам Евгении, она обзванивала все инстанции, представляясь работником организации. На горячей линии в райисполкоме обещали разобраться. В Управлении капитального строительства сообщили, что деньги были перечислены ОАО «Борисовжилстрой»:

— Вот возьму детей, приведу в кабинет директора ОАО «Борисовжилстрой» и скажу: «Кормите, одевайте, за садик и квартиру платите. У меня этих денег нет.

Евгения не может выплатить за сад 134.92 рубля.

Задолженность — более 180 тысяч рублей

Как стало известно журналистам работники получили только аванс. Прораб Вячеслав Зубро и маляр Алена Ковалева это подтвердили:

— Нам частично выплатили заработную плату. Считай, на пропитание, аванс.

Плотник Владимир, который работает на объекте, добавил:

— Да, зарплату выплатили частично. Слышали, что наш директор для этих целей брал деньги в долг, который в скором времени нужно отдавать. На этом объекте трудятся и другие субподрядные организации. Они также пострадали от действий либо бездействия ОАО «Борисовжилстрой».

Директор фирмы «ТемпЛюксСтрой» Дмитрий Скакун подтвердил слова своих подчиненных:

— Сумма задолженности ОАО «Борисовжилстрой» перед ООО «ТемпЛюксСтрой» за июнь составила 90 тысяч белорусских рублей, за июль — 91 тысячу белорусских рублей. Мы неоднократно обращались в ОАО «Борисовжилстрой» с официальными бумагами.

На протяжении всего дня корреспонденты звонили в ОАО «Борисожилстрой», но ни в приемной (там срабатывал факс), ни в кабинете директора трубку телефона так и не подняли.

Кто может решить проблему

На вопрос, куда еще могут обращаться работники, если им задерживают зарплату, отвечает юрист Олег Мацкевич:

— Несмотря на то, что работникам ООО «ТемпЛюксСтрой» не выплачивается заработная плата по вине ОАО «Борисовжилстрой», задолжавшего крупную сумму денег за выполненные работы, ответственность за порядок и сроки выплаты зарплаты несет наниматель. Нанимателем указанных работников является субподрядчик ООО «ТемпЛюксСтрой», заключивший договор подряда с генподрядчиком ОАО «Борисовжилстрой». Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподряда.