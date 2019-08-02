Польша снова получит представителя в руководстве дипломатии ЕС 2.08.2019, 17:39

Фото: charter97.org

Дипломат Павел Герчиньский победил в конкурсе на должность управляющего директора в Европейской службе внешних действий.

Польша в свое время имела своего представителя в руководстве дипломатического корпуса ЕС. С 2011 до 2016 года Мацей Поповский был одним из двух заместителей генерального секретаря Европейской службы внешних действий. Теперь, после нескольких лет, поляк возвращается на высокую должность в этом ведомстве, сообщает "Европейская правда".

Павел Герчиньский победил в конкурсе и будет управляющим директором по вопросам общей политики безопасности и обороны. Ранее он исполнял обязанности директора департамента политики безопасности и предотвращения конфликтов в Европейской службе внешних действий.

Напомним, внешнеполитическое ведомство блока возглавил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.