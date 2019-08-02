Экономист: Доллар будет дорожать в Беларуси 3 2.08.2019, 18:46

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На валютном рынке Беларуси ожидаются резкие изменения.

Сведения о новых пошлинах и санкции со стороны Вашингтона ударили по российскому рублю, а через него причастны и к резким изменениям на валютном рынке Беларуси, пишет «Белсат».

Все началось с того, что 1 августа президент США Дональд Трамп объявил в «Твиттере» о решении ввести с 1 сентября дополнительно пошлины на китайские товары, так как торговые переговоры с Китаем провалились. Новая мера накладывает на товары из КНР на общую сумму $ 300 млрд дополнительную импортную пошлина в 10 %.

На фоне этой новости котировки нефти начали стремительное снижение. Цены марок WTI и «Brent» упали на 6-7 %. Обвал стал рекордным за последние четыре года, хотя после этого цены снова пошли вверх.

На этом фоне курс российского рубля к доллару снизился 1 августа на 70 копеек и достиг 64,36 — наихудшего значения с 18 июня.

Дополнительным давлением на российскую валюту стало то, что все тот же Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение газа «Новичок» в британском Солсбери при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Хотя конкретные санкции пока неизвестны.

В итоге 2 августа курс российского рубля продолжил падение. Доллар вырос еще на 56 копеек до 64,92 рубля за 1 доллар.

Все зависит от конкретных санкций

Падение российского рубля спровоцировало резкие изменения курсов и в Беларуси. В результате торгов 2 августа на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,54 % до 2,0553 рубля, евро — на 0,92 % до 2,2796 рубля, при том что российский рубль подешевел на 0,97 % до 3,1743 белорусского рубля за 100 российских.

Вместе с тем, как отметил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, относительно корзины валют белорусский рубль даже немного укрепился.

Что касается будущего российского рубля, то многое зависит от того, какие будут санкций, которые Трамп прописал в своем указе.

«Трудно судить, насколько болезненными, или наоборот, они будут для России», — заявил аналитик.

По его мнению, реакция России на санкции будет продолжительной, что будет связано с оттоком инвесторов из российских государственных облигаций. В результате падение российского рубля к доллару и евро продолжится. Продолжительность и сила падения будут зависеть от конкретных санкций.

«Падение российского рубля к доллару автоматически будет приводить к тому, что у нас к белорусскому рублю российский рубль будет дешеветь, а доллар наоборот дорожать. С учетом доли российского рубля в нашей корзине, на каждый процент роста курса доллара в России, у нас доллар будет дорожать приблизительно на 0,5 %. И с этим ничего не поделаешь», — заявил Вадим Иосуб.

Собеседник подчеркнул, что курс белорусского рубля по отношению к корзине валют при этом может не меняться. Но сильное изменение курса российского рубля к доллару, «по законам математики», автоматически приводит к удорожанию доллара в Беларуси, добавил эксперт.