Судьба «Минска»: как советский авианосец превратили в китайский луна-парк 5 2.08.2019, 18:56

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Крейсер стал частью развлекательного парка «Minsk world».

В Советском Союзе огромное внимание уделялось защите страны. Существование в условиях непрерывной холодной войны с блоком НАТО устанавливало набор жестких правил игры на внешнеполитической арене. Без оружия было никак. Еще печальнее то, что уже после краха великой страны, значительную часть амбициозных и интересных оборонных проектов постигла весьма странная судьба, пишет novate.ru.

1. Гонка на авианосцах

Решением стали крейсера класса Киев. | Фото: sh8146.narod.ru.

В XX веке абсолютными господами в области строительства авианосцев были Великобритания и США. В последствии, лавры главного строителя подобных судов окончательно заберет себе Америка. Пока же этого не случилось, строить свои авианесущие корабли пробовал и Советский Союз. Настоящих авианосцев у СССР никогда не было, однако, чтобы не отставать от конкурентов по опасному международному бизнесу, страна вполне успешно строила тяжелые авианесущие крейсера. Один из них сегодня хорошо известен, «Адмирал Кузнецов» — это наследие Страны Советов. Как и ряд других кораблей, создан он был в рамках проекта ВМФ СССР за номером 1143.2. Но сейчас речь пойдет о другом судне – крейсере «Минск».

Суда были очень дорогими. |Фото: tr.topwar.ru.

История авианесущего крейсера началась 28 марта 1972 года, когда его внесли в реестр ВМФ страны. Уже 28 декабря судно было заложено на Черноморском судостроительном заводе № 444 в Николаеве. На воду тяжелый крейсер спустили в 1975 году. Уже к 1978 на судне завершились последние испытания и был поднят флотский флаг. Прослужить «Минск» было суждено всего 15 лет. Для кораблей его класса – это совсем не много. Развал Советского Союза нанес страшный удар по обороноспособности всех бывших республик, а ныне – суверенных государств. Даже Россия не могла в одиночку держать в строю все плоды советских оборонных проектов.

2. Начало разоружения «Минска»

Скромная авиагруппа компенсировалась мощным оружием. |Фото: en.topwar.ru.

В 1993 году было принято решение о начале разоружения «Минска». На тот момент судно было оборудовано одним из наиболее передовых комплексов противолодочного вооружения. Имело многочисленное современное зенитное вооружение, а также противокорабельные средства, а именно ракеты П-500 «Базальт». Авианесущая группа корабля была не очень большой, но все-таки достаточной для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. В нее входило 18 вертолетов Ка-52, а также 16 самолетов (палубных штурмовиков) вертикального взлета и посадки Як-38.

Видео про использование Як-38

Идея авианесущих крейсеров заключалась в том, что относительную слабость авиационной группы судно должно компенсировать за счет мощного ракетного вооружения. И это было действительно так. В отличие от американских авианосцев с крейсеров Советского Союза можно было запускать даже ядерные ракеты.

В 1990-е годы денег на крейсера не нашлось. |Фото: mmgp.ru.555hf.tv.

И все бы ничего, если бы не откровенная нехватка денег. Содержать даже такие суда в 1990-е оказалось невозможно. У новой власти был выбор – ждать, пока ценнейшее оборудование и оружие будет просто гнить, или же продать его и выручить хоть что-то. Решение проблемы оказалось очевидным. «Минск» постигла такая же печальная судьба, как и сотни, тысячи других видов советского вооружения. Авианесущий крейсер продали. Причем за бесценок. Покупатель нашелся в Китае.

3. Китайская матрешка

В итоге крейсер стал аттракционом. |Фото: openmpe.com.

После разоружения крейсер «Минск» продали южнокорейской компании Young Distribution Corp. Супердорогое и действительно передовое судно ушло с молотка за смешные 4.5 млн долларов. Сумма корабля была занижена в несколько раз. Если бы на тот момент из «Минска» выковыряли только весь цветной металл, то его можно было бы сбыть за 7 млн долларов. В итоге судно оказалось в Китае. Сначала в Шэньчжэнь, а затем в Уси рядом с Шанхаем. Крейсер стал частью развлекательного парка «Minsk world».

Принимает толпы туристов. ¦Фото: openmpe.com.

Сегодня в развлекательном парке можно посмотреть не только на авианесущий крейсер «Минск», но и на другие виды вооружений времен Советского Союза. Здесь стоят многочисленные самолеты, танки и вертолеты той эпохи. Местные любят рассказывать о том, что когда-то на месте «Minsk world» была советская военная база. Делается это исключительно ради привлечения большого интереса туристов.

Смешно и печально то, что суперкорабль Советского Союза был превращен в луна-парк, имея на борту многочисленное современное и секретное оборудование. Как выяснилось позднее, значительную часть техники в 1993 году никто не стал снимать, несмотря на приказ о разоружении «Минска».