закрыть
2 августа 2019, пятница, 21:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Битва кланов в Кремле

2
  • 2.08.2019, 19:23
  • 3,385

Верхушка российского государства потрясена новыми политическими «чистками».

"Увеличение числа арестов высокопоставленных чиновников и депутатов объясняется битвой кланов, борьбой за ресурсы и обдуманной политикой Кремля", - пишет корреспондент Le Monde (перевод - inopressa.ru) в Москве Бенуа Виткин.

"Неделю за неделей, шумно или тихо сообщается о неустанно сменяющих друг друга арестах в высоких сферах российского государства. Такие новости появляются на первых полосах московских ежедневных газет или в заметках местной прессы и являются фоном четвертого срока правления Владимира Путина, той новой данностью, которую не может игнорировать ни один член правящей элиты", - говорится в статье.

"(...) Систематически речь идет о коррупции или экономических преступлениях", - отмечает журналист.

"(...) Подобные уголовные расследования следует отличать от давней и широко распространенной практики, такой как политические аресты лидеров оппозиции в Москве, проводившиеся в течение июля, или коммерческая борьба, споры по которой рассматриваются в уголовных судах", - считает автор статьи.

"Увеличение числа обвинений против высокопоставленных чиновников направлено на поддержание напряженности во всей элите, ощущения террора "лайт", - расшифровывает политолог и экономист Кирилл Рогов. - Цель состоит в том, чтобы путем постоянной угрозы гарантировать лояльность элиты и стабильность системы. Раньше для поддержания сплоченности было достаточно надежды на обогащение, теперь к этому необходимо добавить страх".

"Кирилл Рогов является соавтором примечательного доклада, опубликованного весной фондом "Либеральная миссия" ("Политическое развитие России. 2014-2016 : Институты и практики авторитарной консолидации" - Прим. ред.) об эволюции уголовных дел против политической элиты, исследование было проведено на выборке из 1500 человек. В период с 2001 по 2005 год всего три правительственных чиновника или депутата Госдумы были привлечены к ответственности; только в 2008 году их общее число возросло до тридцати пяти. В среднем, с 2014 года ежегодно арестам подвергаются 2% членов элиты", - передает автор статьи.

"Сравнение с чистками 1930-х годов было бы преувеличенным, но многие обозреватели упоминают о призраке этого исторического периода", - говорится в статье. "Масштабы и жестокость репрессий не идут ни в какое сравнение, однако такие аресты являются центральным фактором стабильности путинской системы, который усиливается уже в течение года", - отмечает Рогов, добавляя: "При Сталине советские элиты были гораздо более дисциплинированными, чем при Брежневе..."

"Многие из этих случаев для широкой публики представляются как как часть борьбы государства с коррупцией, но социологи отвергают такое объяснение", - пишет Le Monde.

"Такая борьба слишком избирательна для того, чтобы быть настоящей, - говорит политолог Валерий Соловей. - Она не атакует ни одной из основ коррупции и не затрагивает самых высокопоставленных людей в окружении Владимира Путина".

На самом деле, даже честная работа не дает никаких гарантий, говорится в публикации. "За те же действия один чиновник получит медаль, а другой окажется в тюрьме", - пишет политолог Николай Петров, соавтор доклада для фонда "Либеральная миссия".

"(...) Вместо того, чтобы быть антикоррупционными инструментами, аресты и использование правосудия служат для подпольной борьбы за доступ к ресурсам. Так, многие уголовные дела возбуждаются с целью давления на конкурента, конкурирующую группу или просто для захвата их активов. Именно так многими истолковывался арест в конце 2016 года министра экономического развития Алексея Улюкаева (первого министра в этой должности с советских времен), который стал жертвой аппетитов Игоря Сечина, генерального директора нефтяной компании "Роснефть" и одного из самых влиятельных представителей элиты", - комментирует Виткин

"По мере того, как с ухудшением экономической ситуации пирог уменьшается, борьба становится все более жестокой", - заключает один бизнесмен.

"Дела с участием представителей элиты заканчиваются все более суровым тюремным заключением (например, тринадцать лет для бывшего губернатора Сахалина), в то время как еще несколько лет назад вердикты чаще всего сопровождались условным осуждением. Профиль соответствующих людей также меняется: после осуждения Улюкаева на восемь лет тюремного заключения арест бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова в марте 2019 года стал еще одним признаком перемещения в более высокий сегмент", - пишет издание.

"(...) Такие столкновения в верхах отражают интенсивную борьбу за власть, которая поддерживается перспективой теоретического ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году", - указывает автор статьи.

"Это еще не борьба за преемственность, - поясняет один бизнесмен, знакомый с византийским стилем функционирования российского государства, - а всего лишь подготовка. Каждая группа отмечает свою территорию".

"Арест Абызова, человека, считавшегося лояльным и не слишком алчным, интерпретируется как нападение на либеральный клан, представителем которого он являлся, и демонстрацией слабости премьер-министра Дмитрия Медведева, неспособного защитить одного из своих протеже", - пишет автор статьи.

(...) По мнению Кирилла Рогова, новые "чистки" эффективны в том смысле, что они "гарантируют минимальный уровень лояльности и результативности", которые иначе после 2014 года могла бы утратить власть, впавшая в эйфорию от оккупации Крыма.

(...) Политолог Валерий Соловей считает эффективность этих практик относительной, говоря о "полупараличе" системы, когда приказы больше не исполняются, а любая инициатива пресекается.

"В конечном итоге, лучше всего не двигаться с места. Не делать ничего, ни плохого, ни хорошего", - сказал один высокопоставленный региональный чиновник на условиях анонимности.


популярное за неделю

Мнение

Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович
Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич