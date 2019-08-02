В «Динамо-Минск» вернулся один из самых результативных защитников 2.08.2019, 19:43

Ряды «зубров» пополнил канадский защитник Марк-Андре Граньяни.

Канадский защитник Марк-Андре Граньяни вернулся в минское "Динамо".

Впервые Марк-Андре оказался в столичном клубе в 2016 году, когда "Динамо" возглавил Крэйг Вудкрофт. Уроженец провинции Квебек провел в Беларуси два сезона и оба раза становился самым результативным защитником команды, а в "регулярке"-2017/18 и вовсе был лучшим бомбардиром. В сумме на его счету 116 матчей и 73 (10+63) очка. Кроме того, Граньяни носил нашивку ассистента капитана. Успешные выступления Марка-Андре в рядах "зубров" помогли ему попасть в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхенчхане, где "Кленовые листья" завоевали бронзовые медали, отмечает hcdinamo.by.

Прошлый сезон защитник провел в Китае: в 23 матчах отметился 13 (2+11) баллами. Заявить о себе в полной мере помешала травма.

Приезд игрока в Минск ожидается сразу после турнира в Нижнем Новгороде.