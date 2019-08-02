О белорусской модели управления через призму овцеводства 3 2.08.2019, 20:21

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Про овраги забыли.

В мае первый вице-премьер Александр Турчин подписал постановление, что правительство планирует выделить на развитие овцеводства 67,6 млн рублей.

Программа рассчитана на 2019-2025 годы. Планируется, что за этот срок общее поголовье овец вырастет из 87600 до 116500 голов. Из общего объема финансирования 46,4 млн рублей планировалось выделить из бюджета, пишет «Салiдарнасць».

При этом накануне в ОАО «Жеребковичи» Ляховичского района, которому пять лет назад досталась самая крупная белорусская овцеферма «Конюхи» сказали, что пока от овец одни убытки. Ни мясо, ни шерсть денег не приносят.

– По прошлому году у нас по овцам было 190 тысяч рублей убытков, это с учетом государственных дотаций, – сказал начальник овцефермы «Конюхи» ОАО «Жеребковичи» Григорий Зубик.

Гость программы на «Примусе» управленец Геннадий Терпиловский комментирует белорусскую модель управления через призму овцеводства.

– Мы движемся к четвертой промышленной революции… Одеваться надо, и желательно в натуральное, – иронизирует он, и предлагает все же посмотреть на проблему системно. – Для того, чтобы производить шерсть, нужна не только овца – необходима вся инфраструктура. Такое ощущение, что кто-то посмотрел: «О, овечки, класс! Шерсть… А у нас камвольный комбинат». А связать три точки, что между ними еще столько всего – мойка шерсти, ее сертификация, пряжа…

Что для того, чтобы из этой овцы получить тонкую нить, которую камвольный комбинат покупает для производства качественной ткани, – там такая дорога…

То есть про овраги забыли.