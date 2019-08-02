Нового директора МВФ выберут из двух кандидатов 2.08.2019, 20:25

На пост главы МВФ претендуют голландский политик Йерун Дейсселблум и болгарская экономистка Кристалина Георгиева.

Правительства Европейского союза 2 августа будут выбирать директора Международного валютного фонда из двух кандидатов — голландского политика Йеруна Дейсселблума и болгарского экономиста Кристалины Георгиевой. Они остались, после того как три кандидата вышли из гонки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Так, ранее 2 августа кандидат на пост директора МВФ, глава Центрального банка Финляндии Олли Рен отказался от участия в выборах. Вслед за ним от дальнейшего участия отказалась министр экономики Испании Надия Кальвино. Днем ранее из гонки вышел председатель Еврогруппы Марио Сентено.

Теперь на пост главы МВФ претендуют только бывший министр финансов Нидерландов Дейсселблум и Георгиева, которая является исполнительным директором Всемирного банка.

Как сообщает агентство, страны на севере Европы отдают предпочтение кандидату из Нидерландов, тогда как страны на юге и востоке Европы поддерживают кандидата из Болгарии.

Предыдущий директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку 16 июля ради выдвижения на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).