Сценарист «Чернобыля» хочет вернуть вырезанную из фильма минскую сцену 3 2.08.2019, 20:32

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Кадр из сериала «Чернобыль»

Сцена была вырезана из-за ограничений хронометража.

Крейг Мазин, сценарист сериала НВО «Чернобыль» в интервью The Hollywood Reporter рассказал о дополнительной сцене, которая была снята, но не вошла в окончательный вариант фильма. Речь идет о Минске, передает «Радыё Свабода».

- Одну сцену мы вырезали из-за ограничений хронометража, и мне бы очень хотелось вставить ее обратно. Во второй серии персонаж Эмили Уотсон приходит к партийному функционеру, который говорит ей, что никакой проблемы нет.

В следующей сцене мы видим, как этот чиновник говорит по телефону и просит партийное руководство позволит ему отменить первомайскую демонстрацию в Минске из-за радиации, но они ему не разрешают. Он ничего не может сделать, и в результате должен участвовать в параде сам. Эта глава в истории Чернобыля абсолютно правдива. Киев и Минск провели 1 мая парады, где люди, вместе с детьми, маршировали по улицам, не зная, что четыре дня назад произошел радиоактивный выброс, - говорит сценарист сериала.