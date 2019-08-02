В Гродно ОМОН задержал противников закона об отсрочке 1 2.08.2019, 21:02

Иллюстрационное фото

Активисты расклеивали листовки.

В Гродно задержали троих юношей, которые распространяли листовки против Закона о отсрочке, что войдет в силу 9 августа. Об этом в комментарии belsat.eu рассказал один из задержанных, Арсений Пужаль.

Как отметил собеседник, к юношам подъехала машина без номеров, из которой вышли четыре омоновца. Впоследствии к ним подошли еще два человека в штатском. Никто из них не представился. Милиционеры забрали листовки и сказали проехать с ними, пригрозив применить силу, если ребята откажутся это делать.

«Спросил, за что задержали. Сказали за расклеивание листовок. Хотя мы клеили, где надо — на стендах информации, и бросали в ящики. Ничего противозаконного», — отметил собеседник.

В РУВД юноши провели три часа. Здесь их допросили, направили документы на рассмотрение и впоследствии отпустили.

Арсений Пужаль отметил, что выступает против закона, поскольку собирается после обучения пойти в магистратуру, но теперь ему предстоит сначала пойти в армию.

«Это рабский закон, абсолютно нарушает права человека и Конституцию», — заявил он.

Напомним, что 9 августа в силу вступит закон о отсрочке. Главное изменение — ранее отсрочка от службы в армии представлялась каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу. Сейчас отсрочка будет всего один раз.

В результате те, кто поступил в этом году после ССУЗА или ВУЗа в магистратуру, отсрочку получить не смогут.