Стали известны возможные соперники БАТЭ в раунде плей-офф Лиги Европы
- 2.08.2019, 21:14
Борисовчане за билет в этот раунд поборются с боснийским «Сараево».
Определился круг возможных соперников БАТЭ в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Борисовчане за билет в этот раунд поборются с боснийским "Сараево", передает pressball.by.
Победитель этого противостояния попадет в корзину несеяных команд. Сеяными станут неудачники матчей "пути чемпионов" 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Интересно, что таким образом БАТЭ может вновь встретиться с "Русенборгом", которому борисовчане уступили во 2-м раунде главного еврокубка.
Жеребьевка будет проводиться следующим образом: вначале организаторы традиционно будут вытаскивать шары с сеяными и несеяными. А затем, когда сеяные номера закончатся, в пары будут сводиться команды из второй корзины.
Группа 2
Сеяные (проигравшие в 3-м раунде Лиги чемпионов)
АПОЭЛ (Кипр)/Карабах (Азербайджан)
ПАОК (Греция)/Аякс (Голландия)
Марибор (Словения)/Русенборг (Норвегия)
Несеяные (победители 3-го раунда Лиги Европы)
Сутьеска (Черногория)/Линфилд (Северная Ирландия)
Лудогорец (Болгария)/Нью-Сейнтс (Уэльс)
Сараево (Босния и Герцеговина)/БАТЭ (Беларусь)
Астана (Казахстан)/Валетта (Мальта)
Слован (Словакия)/Дандолк (Ирландия)
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы пройдет 5 августа в Ньоне.