Стали известны возможные соперники БАТЭ в раунде плей-офф Лиги Европы 2.08.2019, 21:14

Борисовчане за билет в этот раунд поборются с боснийским «Сараево».

Определился круг возможных соперников БАТЭ в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Борисовчане за билет в этот раунд поборются с боснийским "Сараево", передает pressball.by.

Победитель этого противостояния попадет в корзину несеяных команд. Сеяными станут неудачники матчей "пути чемпионов" 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Интересно, что таким образом БАТЭ может вновь встретиться с "Русенборгом", которому борисовчане уступили во 2-м раунде главного еврокубка.

Жеребьевка будет проводиться следующим образом: вначале организаторы традиционно будут вытаскивать шары с сеяными и несеяными. А затем, когда сеяные номера закончатся, в пары будут сводиться команды из второй корзины.

Группа 2

Сеяные (проигравшие в 3-м раунде Лиги чемпионов)

АПОЭЛ (Кипр)/Карабах (Азербайджан)

ПАОК (Греция)/Аякс (Голландия)

Марибор (Словения)/Русенборг (Норвегия)

Несеяные (победители 3-го раунда Лиги Европы)

Сутьеска (Черногория)/Линфилд (Северная Ирландия)

Лудогорец (Болгария)/Нью-Сейнтс (Уэльс)

Сараево (Босния и Герцеговина)/БАТЭ (Беларусь)

Астана (Казахстан)/Валетта (Мальта)

Слован (Словакия)/Дандолк (Ирландия)

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы пройдет 5 августа в Ньоне.