Минчанке подарили 100 пачек пломбира и поле с васильками 1 2.08.2019, 21:26

Фото: Елизавета Горевая

20-летняя Валентина Шамко победила в конкурсе «Я валошка».

20-летняя Валентина Шамко из Минска победила в конкурсе «Я валошка» от создателей василькового пломбира «Белы полюс». Обладательница васильковых глаз убедила жюри, что очень любит цветы и мороженое, передает belmir.by.

Организаторы не поскупились: подарили девушке 250-метровое поле с васильками и рожью в Центральном ботаническом саду, а в придачу – запас пломбира «Валошка» на целое лето.

Третий месяц хозяйка васильковых плантаций приходит в минский ботанический сад по безлимитному абонементу, периодически поливает растения на своем поле.

Теперь, когда цветы и злаки взошли, обладательница приза делится красивыми фото и приглашает всех желающих в ботанический сад, чтобы увидеть это чудо вживую. 250 квадратных метров васильков и ржи в центре столицы – пейзаж непривычный и впечатляющий.