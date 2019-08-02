закрыть
2 августа 2019, пятница, 21:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минчанке подарили 100 пачек пломбира и поле с васильками

1
  • 2.08.2019, 21:26
Фото: Елизавета Горевая

20-летняя Валентина Шамко победила в конкурсе «Я валошка».

20-летняя Валентина Шамко из Минска победила в конкурсе «Я валошка» от создателей василькового пломбира «Белы полюс». Обладательница васильковых глаз убедила жюри, что очень любит цветы и мороженое, передает belmir.by.

Организаторы не поскупились: подарили девушке 250-метровое поле с васильками и рожью в Центральном ботаническом саду, а в придачу – запас пломбира «Валошка» на целое лето.

Третий месяц хозяйка васильковых плантаций приходит в минский ботанический сад по безлимитному абонементу, периодически поливает растения на своем поле.

Теперь, когда цветы и злаки взошли, обладательница приза делится красивыми фото и приглашает всех желающих в ботанический сад, чтобы увидеть это чудо вживую. 250 квадратных метров васильков и ржи в центре столицы – пейзаж непривычный и впечатляющий.

Фото: Елизавета Горевая

популярное за неделю

Мнение

Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович
Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич