До Москвы 2-3 минуты 4 2.08.2019, 21:50

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О последствиях прекращения Договора РСМД.

Президент России Владимир Путин до сих пор верит в советский миф о желании Запада "обезглавить" Россию, потому может начать превентивною войну. Правда, кроме остатков советских образцов вооружения Кремль ничего противопоставить не сможет – не хватает технических и интеллектуальных ресурсов. Об этом "Апострофу" рассказал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, комментируя прекращение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

О последствиях прекращения Договора РСМД

После прекращения 2 августа Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности возможно начало новой гонки вооружений. США будут разрабатывать оружие нового поколения. Это будут гиперзвуковые ракеты на воздушных носителях, морских кораблях и подводных лодках. Американцы предполагают, что это будет не ядерное, а очень высокоточное оружие, которое сможет поражать подземные укрытия, бункеры – в общем, точечные цели. Принятие таких ракет на вооружение планируют в 2022-2023 годах. Они могут быть готовы к развертыванию в Европе, теоретические – и в Украине. Тогда подлетное время до Москвы вообще составит не больше 2-3 минут.

Политическая ситуация может сложиться такая же, как была в 1983 году – во время так называемого "европейского ракетного кризиса". В 1970-е годы СССР начал массово развертывать ракеты "Пионер", в ответ НАТО приняло решению развернуть в Европе крылатые ракеты "Томагавк" наземного базирования и баллистические ракеты Pershing II. Они обладали боеголовкой с самонаведением и очень высокой точностью попадания. У "Пионера" круговое отклонение было 200-250 м, у Pershing II – 10-20 м. Советское политбюро так перепугалось, что чуть превентивную войну не развернуло во время учений НАТО в 1983 году. Они считали, что учения – это прикрытие для внезапного "обезглавливающего удара". Мол, война начнется с уничтожения советских военно-политических лидеров. А потом в Кремле сменилось руководство, и там пошли на первый Договор РМСД, так называемый "нулевой вариант". Потом были другие соглашения. Сейчас многие из этих договоров ликвидированы. Это логично. В то время они значили, что противостояние – прежде всего в Европе – закончилось. Сейчас ситуация совсем другая. "Холодная война" тогда закончилась – сейчас началась новая. Это всегда так – суверенное государство может выйти из любого договора, если считает, что он ему мешает.

НАТО обвинило Россию в прекращении Договора РМСД. Вероятно, они правы. Нарушение контроля над ядерными и неядерными вооружениями началось после Мюнхенской речи Владимира Путина в феврале 2007 года. До того была атмосфера если не союза, то близкого партнерства с Западом. После грузинской революции, первого Майдана российский генштаб уверил Путина, что война неизбежна. Мол, Запад готовит нападение и стремится убить его лично – это их основная цель. Мол, для этого строятся базы, развертываются силы. Россия может и сейчас развязать превентивную войну – все возможно. Это будет война во всех средах.

Сейчас Pershing II, которые на несколько десятилетий опередили свое время, ликвидированы, и российский генштаб начнет радостно разворачивать свои ракеты. В России много нестратегического ядерного оружия – от 2,5 тыс до 8,5 тыс. Поднимут некоторые советские наработки – "вундерваффе", которые остались от рейгановских "звездных войн". Если у Запада появятся новые крылатые сверхбыстрые ракеты с подлетным временем в несколько минут до Москвы, могут опять пойти на какие-то переговоры.

Уже сейчас тестируется и разворачивается во всю космическое вооружение. Россия не только делает, но и тестирует электронные системы подавления, лазеры для ослепления вражеских спутников, системы, которые будут сбивать их. Потому что американские военно-воздушные силы завязаны на спутниках. Их беспилотники, которые воюют в Афганистане, Сирии, управляются из другого материка. Где-то в США сидят до сотни экспертов - анализируют данные, которые получает дрон. Они решают, надо наносить удар или нет. Экипаж отработал и идет к семье или пиво пить – заступает другой экипаж, а беспилотник летает. На месте, куда он возвращается за новым горючим и ракетами, его обслуживают всего 3-4 человека. Поэтому, если разрушить спутниковую систему связи США, у них все развалится.

Совершенно очевидно, что и Китай, и Россия хотят получить такую возможность – это функциональная слабость, которой грех не воспользоваться. Вывести спутники из строя эффективней, чем пытаться их сбить – некоторые летают слишком высоко.

Когда россияне построят ракету "Сармат", станет возможно размещение ядерного оружия в космосе. Ракета может выйти на орбиту, какое-то время там крутиться, а потом сходить с орбиты. Путин говорил, что ракета сможет менять направление, ударить не только с севера, но и с юга, запада и востока. США придется растягивать свои системы ПВО. Это будет орбитальная ракета на основе Р-36, которую делали в Днепродзержинске на БК "Южный".

О возможностях Украины

Украина сейчас может начать делать свои ракеты малой и средней дальности. Специалисты есть. Можно создать свою оперативно-тактическую двухступенчатую ракету, которая сможет пролететь 3-4 тыс. км. Я не знаю, к чему это приведет, но в Москве сказали, что они не допустят украинской ракетной угрозы. Пока в Украине есть только "Точки У".

У России же нет возможности разрабатывать новое оружие – ни технической, ни интеллектуальной. Даже беспилотники делать до сих пор не научились. Иловайск – это результат эффективной работы беспилотников "Форпост", но не российских, а созданных по израильской лицензии. Беспилотник управляется на месте. В воздух его поднимает ретранслятор, который управляет группой нескольких беспилотников. Никаких спутников – все очень локально.

О новой войне

Последней каплей к началу войны может стать какой-нибудь инцидент вроде того, что был в Японском море недавно (самолет военно-космических сил России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря: в ответ были подняты истребители, – прим.). По российскому экипажу открыли огонь. И это могло перерости в локальную, а потом и региональную войну.