Видеофакт: Белорусские десантники ответили на неудобные вопросы 8 2.08.2019, 22:04

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Десантники прокомментировать мифы о ВДВ.

В стране активно празднуется День ВДВ. Заняты почти все фонтаны. «Онлайнер» узнал, кто придумал, что все десантники отсаженные? А как правильно разбивать бутылку о голову? Чем десантник отличается от парашютиста? Сколько полосок на тельняшке? Кто круче, ОМОН или ВДВ? И главное: раздуваются ли щеки, когда прыгаешь с парашютом? Мужчины вели себя галантно и даже отжимались.