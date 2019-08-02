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Видеофакт: Белорусские десантники ответили на неудобные вопросы

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  • 2.08.2019, 22:04
  • 3,548

Десантники прокомментировать мифы о ВДВ.

В стране активно празднуется День ВДВ. Заняты почти все фонтаны. «Онлайнер» узнал, кто придумал, что все десантники отсаженные? А как правильно разбивать бутылку о голову? Чем десантник отличается от парашютиста? Сколько полосок на тельняшке? Кто круче, ОМОН или ВДВ? И главное: раздуваются ли щеки, когда прыгаешь с парашютом? Мужчины вели себя галантно и даже отжимались.


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