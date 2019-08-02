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Львов возвращает эвакуаторы МАЗа

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  • 2.08.2019, 22:16
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ФОто: ЛМС

В них обнаружили российские детали.

Власти Львова купили на условиях лизинга три белорусских эвакуатора производства МАЗа. Но после осмотра и тестового испытания одного из них во Львове выразили много замечаний к техническим и нормативным характеристикам машин. Комиссия решила вернуть технику поставщику, пишет Zaxid.net со слов заместителя мэра Львова по вопросам безопасности города Сергея Бабака.

Кроме технических замечаний комиссия выяснила, что некоторые агрегаты двигателя и ходовой части произведены в России. Между тем, ранее производители заявляли, будто машины сделаны исключительно из белорусских комплектующих.

"Принимая во внимание технические замечания и законодательные акты, запрещающие торговлю со страной-агрессором, считаем недопустимым использование такой техники во Львове", — подчеркнул Бабак. По его словам, городские власти потребуют или заменить технику, чтобы она соответствовала техническим и эксплуатационным нормативам, или вернуть авансовый платеж.


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