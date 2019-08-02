Растерять последнее 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

2.08.2019, 22:40

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Россия все глубже погружается в зону перманентной турбулентности.

Несмотря на стремительно падающий рейтинг власти — Кремль продолжает совершать импульсивные поступки и бросаться необдуманными фразами. Моментами возникает ощущение, что режим целенаправленно делает всё и даже чуть больше, чтобы растерять последнее и окончательно отправиться в пике.

Фраза губернатора Красноярского края Александра Усса об "экономической невыгодности тушения бушующих в РФ пожаров" — раскачивает лодку нашей пресловутой "стабильности", куда сильнее любых "пятых колонн" и "агентов Госдепа". Это самые настоящие саботаж и диверсия в одном флаконе. В положении, в котором сегодня находится путинская РФ, это совершено недопустимо.

А истерия, устроенная чекистско-олигархическим режимом из-за митингов в Москве и вовсе ставит под сомнение способность Кремля адекватно реагировать на возникающие в настоящий момент в стране вызовы.

Если из-за нескольких десятков тысяч, мирно и без оружия митингующих в одной Москве, правящий режим обсуждает возможность переноса футбольных матчей, так как "ОМОНовцев и росгвардейцев одновременно на несколько мероприятий не хватает" и чуть ли не вводит комендантский час — что же будет дальше?

Когда вслед за столицей поднимется сначала несколько регионов, а потом и вся страна? Как тогда будут распределять имеющиеся резервы? Что и как тогда будут отменять/переносить?

Слишком много вопросов и на них нет даже формальных ответов. Россия все глубже погружается в зону перманентной турбулентности, к которой престарелая постсовковая номенклатура оказалась совершенно не готова.

Стратегических ошибок и откровенного маразма со стороны власти будет всё больше, а конструктивных и логичных поступков — всё меньше. Впереди нас ждёт очень непростой, но весьма увлекательный исторический период, когда, вполне возможно, будет определяться будущее России на десятилетия вперёд.

Телеграм-канал «Запретное мнение»