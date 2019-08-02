Экономист: Новая цена на газ для Беларуси будет выше прежней 4 2.08.2019, 22:52

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Не исключено даже, что в следующий год страна войдет без подписанного контракта.

Посол России Дмитрий Мезенцев заявил, что переговоры по цене на газ для Беларуси на 2020 год сейчас идут и «оптимальное решение» будет найдено до 31 декабря.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают ситуацию.

«Далеко не факт, что цену определят до 31 декабря»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии отметил:

«Начнем с того, что обещать – не значит жениться. На самом деле далеко не факт, что и до 31 декабря вопрос будет решен. Даже если это произойдет в последний момент – это будет оптимистичный сценарий. У нас в истории не раз, и не два было, когда год начинался в условиях несогласованной цены между Беларусью и Россией на нефть или газ. И уже в новом году в спешном порядке проводились переговоры, и чаще всего ни министры, ни руководители правительств ничего не могли решить, заходили в тупик, в результате с опозданием какое-то решение принималось по итогам встреч глав двух государств».

Поэтому Иосуб и считает, что если цену на газ согласуют в последний момент – это будет неплохой вариант. Но почему стороны не могут доворится сейчас?

«Вопрос цены на газ давно выведен в политическую плоскость. Разные представители России ранее многократно заявляли, что цена будет увязана с итогами переговоров по так называемой более тесной интеграции. А эти переговоры после серии встреч зашли в тупик. Отрадно, что посол Мезенцев не связал определение цены на газ с более тесной интеграцией, но с другой стороны никто прежние тезисы не отменял и не опровергал», – сказал старший аналитик «Альпари».

Иосуб отметил: пока непонятно, будет ли в итоге цена на газ связана с условиями по дальнешей интеграции.

«Меня совершенно не удивит, если из-за политического тупика по вопросу более тесной интеграции решение по цене на газ не будет прянято и до конца года», – подчеркнул он.

«Новая цена будет выше прежней»

Экономист Лев Марголин на вопрос, как он оценивает ситуацию с затянувшимися переговорами по цене на газ, ответил:

«Конечно, ситуация ненормальная. Вместе с тем ненормально и то, как определяется цена для нашей страны. При рыночной экономике есть рыночная цена, которая и закладывается в контракт, – этот вопрос решается в течение нескольких дней. Но, естественно, раз мы хотим особую цену (я так подозреваю, что власти желают, чтобы она была ниже рыночной), то соответственно диктовать свои условия мы не можем. И если нам сказали: ладно, ждите до конца года, то нам остается только это и делать».

Марголин считает, что когда определение цены переходит из рыночной плоскости в политическую, то в переговорах «появляются обстоятельства, о которых мы с вами можем только догадываться».

Посол России обратил внимание, что сегодня Россия установила для Беларуси самую льготную цену на газ по сравнению с остальными партнерами — 127 долларов за кубометр. Какой будет стоимость в следующем году?

«Думаю, что цена будет выше. А вот насколько выше – это будет зависеть и от возможностей российской стороны, и от того, какой цена будет на европейском рынке (не секрет, что она неуклонно снижается). Стоимость природного газа для Беларуси окажется суммой аргументов, доводов и обстоятельств», – полагает экономист.

Напомним, что в конце 2018 года Александр Лукашенко и Владимир Путин публично поспорили о цене на газ. Руководитель Беларуси высказал недовольство тем, что тариф «Газпрома» на транспортировку энергоносителя для нашей страны выше, чем внутренний тариф в России. Путин в ответ заметил, что цена газа для Беларуси намного ниже, чем для ФРГ.