Владелец электросамоката: Обжалую решение ГАИ, ведь это — спортинвентарь 21 20.08.2019, 7:48

6,160

Резонансная история получила продолжение.

Нашумевшая история про парня на электросамокате, оштрафованного за езду в состоянии алкогольного опьянения, получила продолжение. Супруга заявила, что они с Александром будут обжаловать решение ГАИ. Напомним, что управлявший самокатом мужчина был оштрафован на 1275 рублей и «лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года», сообщает tut.by.

— В ту ночь муж возвращался с работы, и я его попросила заехать в аптеку. Я — диабетик, мне срочно нужны были тест-полоски для глюкометра. Муж купил и торопился домой. Его задержали как раз на въезде во двор. Он пытался объяснить инспекторам ситуацию, волновался, поэтому подписал протокол, можно сказать, не глядя. Самокат у него изъяли и до сих пор не вернули. Вызывает у нас вопросы и проведенная экспертиза. Постановление вынесли по результатам «продувки», но ведь у прибора погрешность 0,04 промилле, и эта погрешность всегда трактуется в пользу водителя. Делали еще и анализ крови. Что он показал — неизвестно. Мы не знали, что делать в этой ситуации, и почти смирились с тем, что придется платить штраф.

А был ли пьяный?

После публикации статьи в редакцию обратился юрист Степан Данилевич, который оказывает Александру помощь в обжаловании постановления ГАИ. Степан считает факт привлечения героя статьи к ответственности по ч. 1 ст. 18.16 КоАП незаконным и привел свои доводы.

— Из анализа сведений, приведенных в постановлении ГАИ, нельзя утверждать, что во время передвижения на электросамокате Александр находился в состоянии алкогольного опьянения. В документе указано, что во время освидетельствования применялся прибор АКПЭ-01.01 «МЕТА», предназначенный для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и зафиксированы следующие его показания: проба 1. результат 0,32 промилле (03:08), проба 2. результат 0,29 промилле (03:13).

Согласно положению, утвержденному постановлением Совета министров Беларуси от 14.04.2011 № 497, допустимая норма содержания алкоголя составляет 0,29 промилле.

Однако прибор АКПЭ-01.01 «МЕТА» имеет пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазоне 0−0,200 мг/л равной ± 0,020 мг/л, то есть ± 0,04 промилле.

Следовательно, результат первой пробы освидетельствования, равный 0,32 промилле, в действительности мог быть как 0,36 промилле, так и 0,28 промилле.

— А ведь согласно ч. 4 ст. 2.7 ПИКоАП сомнения в обоснованности вывода о виновности лица, в отношении которого ведется административный процесс, толкуются в его пользу, поэтому факт нахождения Александра в состоянии опьянения пока под вопросом.

Кроме того, в протоколе об административном правонарушении Александр указал, что с правонарушением согласен. Но, по его словам, это признание вины было вынужденным, так как инспектор ДПС при составлении протокола ввел его в заблуждение, сообщив, что Александр будет привлечен к ответственности как пешеход и отделается небольшим штрафом. При этом копию протокола об административном правонарушении инспектор ему не предоставил и не разъяснил права и обязанности.

— В постановлении ГАИ также указано, что Александр признал вину по ч. 1 ст. 18.16 КоАП и даже отказался от необходимости исследования доказательств при рассмотрении дела. Однако со слов Александра, эти сведения были вписаны в постановление не с его слов, а постановление уже лежало у руководителя ГАИ на столе в распечатанном виде до рассмотрения дела. И на приеме он только вписал в него ручкой необходимые реквизиты и сумму штрафа.

Так является ли электросамокат транспортным средством?

Остается спорным главный вопрос: является ли электросамокат механическим транспортным средством согласно действующему законодательству и может ли лицо, передвигающееся на нем в состоянии алкогольного опьянения, быть привлечено по ст. 18.16 КоАП и лишено права управления транспортными средствами?

— Сразу оговорюсь как владелец электросамоката, что, передвигаясь на нем, нужно проявлять не меньшую осмотрительность, чем при управлении автомобилем. В связи с чем алкоголь и электросамокат — вещи однозначно несовместимые. Тем не менее, если руководствоваться принципом верховенства права, то на сегодняшний день, по моему мнению, привлечение к ответственности за передвижение на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения по ст. 18.16 КоАП будет однозначно незаконно, так как электросамокат, являясь средством передвижения, не является транспортным средством.

Дело в том, что, в соответствии с примечанием к ст. 18.9 КоАП, под транспортным средством, указанным в ст. 18.16 КоАП, понимаются механическое транспортное средство, прицеп к нему, предназначенные для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на них оборудования, а также шасси транспортного средства и самоходная машина.

То есть для привлечения физического лица к административной ответственности по ст. 18.16 КоАП данное лицо должно управлять транспортным средством, характеристики которого соответствуют признакам, указанным в примечании к ст. 18.9 КоАП и пп. 2.26 и 2.69 п. 2 ПДД.

— При этом для участия транспортных средств в дорожном движении законодательством в области дорожного движения, к которому относятся не только ПДД, но и Закон «О дорожном движении», иные акты законодательства, а также международные договоры Республики Беларусь, предъявляется ряд требований: соответствие категориям для целей выдачи водительских удостоверений, соответствие требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, государственные регистрация, учет и технический осмотр, а также обязательное страхование гражданской ответственности.

По мнению юриста Степана Данилевича, принадлежащий Александру электросамокат «Сяоми М 365», имея отдельные признаки механического транспортного средства, таковым не является, а также не является транспортным средством в принципе, так как в соответствии с пп. 2.46 п. 2 ПДД, наряду с обычными самокатами, роликовыми коньками, роликовыми досками и т.п., является спортивным инвентарем. Он относится к средствам передвижения, но не к транспортным средствам, и передвигающееся на нем лицо является пешеходом.

Поэтому, согласно действующему законодательству, такие средства передвижения, являющиеся спортивным инвентарем, должны использоваться с соблюдением требований Закона «О дорожном движении» и ПДД, предъявляемых к пешеходам.

— О том, что указанный спортивный инвентарь нельзя считать транспортным средством, указывает следующая формулировка из пп. 2.46 п. 2 ПДД: «Пешеход — физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства, в том числе передвигающееся в инвалидной коляске, на роликовых коньках, лыжах, на другом спортивном инвентаре…» Ведь установка на самокат или роликовые коньки электродвигателей не превращает их в механические транспортные средства, а делает их спортивным инвентарем, позволяющим для передвижения на нем использовать электрическую тягу. При этом своих свойств спортивного инвентаря данные средства передвижения не теряют, так как перемещение на них традиционным способом без использования электрической тяги также возможно.

Да, с развитием электротехники появились мощные модификации электросамокатов, способные развивать высокую скорость, и МВД анонсировало внесение изменений в законодательство с целью классификации и категорирования данных средств передвижения. Но принадлежащий Александру электросамокат «Сяоми М 365» развивает максимальную скорость только до 25 км/ч. И даже в анонсированных изменениях в ПДД управляющее таким самокатом лицо будет отнесено к пешеходам.

И если уж ГАИ сейчас произвольно относит электросамокаты к механическим транспортным средствам, то это должно было бы повлечь за собой запрет на использование электрических самокатов, роликовых коньков, роликовых досок и т.п. на тротуарах (пп. 2.72 п. 2 ПДД), потребовало бы при их использовании соблюдения множества предъявляемых законодательством о дорожном движении требований к механическим транспортным средствам. А это невозможно реализовать без внесения в действующее законодательство соответствующих изменений.

Самокат до сих пор не вернули

— Также следует отметить, что и в нарушение ч. 8 ст. 11.9 ПИКоАП постановление ГАИ не содержит сведений о решении вопроса об изъятом у Александра электросамокате, а его изъятие инспектором ДПС осуществлено незаконно, без предоставления собственнику каких-либо копий документов об изъятии.

В день рассмотрения дела в ГАИ электросамокат Александру не вернули, пояснив, что он будет возвращен после уплаты штрафа.

— Удивительно, но по одному из столичных телеканалов сообщили, что Александр со всем согласен и якобы уже оплатил штраф. И здесь было бы правильным после публикации в СМИ копий документов по данному делу и с учетом общественного резонанса вмешаться органам прокуратуры с целью принятия мер по восстановлению законности. Ведь в соответствии с п. 5 директивы президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» органы прокуратуры обязаны на постоянной основе осуществлять мониторинг обращений, содержащих критику работы правоохранительных органов, в том числе размещенных в СМИ и интернете, а в случае выявления нарушений обеспечивать восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности. Но реакции по непонятной причине не последовало.