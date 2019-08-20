Фотофакт: Брест «поплыл» после вечернего ливня 20.08.2019, 8:08

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Фото: virtualbrest.by

Непогода «превратила в Венецию» центральную часть города.

Вчера около 20.00 небо над Брестом затянули тучи. Недолго заставила себя ждать и гроза с громом и молнией. Вскоре в Бресте пошел сильный дождь. Местами даже вперемежку с градом, сообщает «Брестская газета».

Кроме того, сильные порывы ветра валили заборы на стройплощадках, сообщает «Виртуальный Брест».

Напомним, синоптики объявили оранжевый уровень опасности на ближайшие ночь и день. 20 августа ожидаются сильный дождь, грозы и шквалистое усиление ветра.