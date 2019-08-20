Роман Кисляк: Будем заявлять митинги до окончательной победы над заводом АКБ 20.08.2019, 8:59

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Аккумуляторного завода не должно быть под Брестом.

В Брестский райисполком поданы заявки на проведение еще 13 митингов против аккумуляторного завода под Брестом, сообщает "Радыё Рацыя" со ссылкой на БелаПАН.

Заявителем акций стал правозащитник Роман Кисляк. По его словам, шесть митингов планируются с 27 августа по 1 сентября на стадионе детско-юношеской спортивной школы "Прибужье" в деревне Тельмы, один митинг - 1 сентября на площадке перед Домом культуры в этой же деревне, еще шесть митингов - с 1 по 6 сентября в СЭЗ "Брест" рядом с заводом.

"Мы будем подавать заявки до окончательной победы. Завода не должно быть на этом месте ", - заявил Кисляк.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 210 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг "Брестчанки против свинца", на который пришли около двух тысяч человек.

Брестский райисполком запретил проведение 20-25 августа шести митингов против аккумуляторного завода. Они планировались на стадионе спортивной школы "Прибужье", который определен постоянным местом для проведения массовых мероприятий.