Чудо в таблетках: пять витаминов, которые действительно стоит пить 2 20.08.2019, 9:10

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Нет правил без исключений.

Отказ от синтетических витаминов — один из главных трендов современной медицины. Витамины и минералы стоит получать из натуральных продуктов питания, убеждены врачи. Но нет правил без исключений.

«Хватит тратить деньги на витамины и минералы в таблетках — в этом нет никакого смысла», — с таким категорическим утверждением в редакторской колонке вышел один из номеров авторитетного журнала Annals of Internal Medicine, пишет nv.ua.

Номер был полностью посвящен ряду исследований, которые показывали, как мало сомнений остается у медиков в том, что синтетические витамины полезны.

В частности, большим разочарованием для поклонников тотальной витаминизации являются исследования, показавшие, что регулярный прием мультивитаминов не влияет на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а антиоксиданты не препятствуют развитию онкологических заболеваний.

К тому же, многочисленные исследования последнего десятилетия одно за другим забивают гвозди в крышку гроба популярной теории о том, что витамин С предотвращает простуду. А между тем именно эта теория нобелевского лауреата Лайнуса Поулинга стала в 1970-х отправной точкой в развитии теории о пользе приема синтетических витаминов.

Поулинг и его сторонники утверждали, что витамин С и другие витамины и минералы несут огромную пользу, которая напрямую связана с объемами, в которых поступают в человеческий организм. Поулинг считал, что рядовой обыватель не в состоянии получить достаточное количество витаминов из обычных продуктов питания. Его теория была на ура принята фармацевтическими компаниями, в считанные годы освоившими производство мультивитаминных комплексов.

Большинство современных исследований показывает, что эти теории ошибочны. Избыток витаминов не имеет положительных последствий для здоровья.

Для тех, кто все же привык принимать мультивитамины, некоторым утешением может служить тот факт, что ряд витаминов все же стоит употреблять дополнительно.

Витамин D

Ряд крупных исследований показывает, что наиболее справедливо это утверждение для витамина D. В частности, два независимых друг от друга масштабных исследования — американское и китайское — показали, что ежедневный прием витамина D (в частности, самоей полезной его разновидности D3) в пищевых добавках снижает риск преждевременной смертности. Проще говоря, те, кто принимает витамин D, живут дольше.

Живите дольше и вы. Вот несколько полезных ссылок на витамин D в онлайне, заказывайте и пейте на здоровье. В буквальном смысле этого слова.

Например, вот здесь — витамин D3 от известной компании Puritan’s Pride. Помимо прочего обещают еще и улучшение потенции.

А вот этот производитель прямо говорит о том, что витамин D3 играет важную роль в делении клеток и необходим для нормальной работы иммунной системы.

Цинк

Цинк также стоит принимать дополнительно, поскольку исследователи в последние годы все чаще отмечают, что этот минерал по степени полезного воздействия на организм превосходит даже витамин С.

В частности, исследования показывают, что цинк существенно сокращает риск простудных заболеваний, а в случае если человек все же заболел, прием цинка может сократить время болезни и облегчить процесс ее протекания, ослабляя симптомы. Все дело в уникальной способности цинка противостоять размножению риновирусов, которые являются разносчиками простуды.

Присмотритесь к вот этому предложению — производитель сулит улучшение работы иммунной системы и обещает, что таблетки пригодны для вегетарианцев. Или к вот этому — здесь отличная цена за 120 таблеток.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота — еще один витамин, прием которого в добавках оправдан. Фолиевая кислота незаменима для предотвращения осложнений при беременности и упреждения врожденных дефектов у младенцев.

Однако, как отмечают исследователи, позитивный эффект ограничен по времени. Прием фолиевой кислоты на протяжении длительного времени и без привязки к беременности не оправдан, поскольку также чреват осложнениями.

Вот — отличный вариант обеспечить достаточный уровень фолиевой кислоты в организме.

А здесь и вовсе обещают с ее помощью серьезно продлить вашу жизнь. Недорого, кстати.

Ниацин

Медики выяснили, что ниацин обладает почти чудодейственным эффектом на уровень холестерина в крови, а также очень полезен при диабете и болезни Альцгеймера. Согласно одному крупному исследованию, ниацин также может существенно снижать риск инфаркта у тех, кто страдает различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Вот хорошая ссылка, чтобы защитить сердечко и помочь в борьбе с диабетом. Хотя и вот тут тоже отличное предложение.

Витамин К2

Интерес медиков вызывает и витамин К2. Он содержится в молочных продуктах и некоторых видах мяса, однако, большинство людей не получает его в достаточном объеме из продуктов питания.

Одно недавнее исследование показало, что регулярный прием этого витамина связан со снижением риска возникновения рака простаты. Согласно другому исследованию, регулярный прием витамина К2 является отличным методом предупреждения остеопороза (заболевания, снижающего плотность костей), в особенности у людей старше 50 лет.

Вот тут — очень серьезное предложение для тех, кто без шуток относится к своей простате. Ну и к плотности костей, разумеется. Ну или вот здесь — отличное соотношение цены и качества. Хотя экономить на простате — несколько легкомысленно.