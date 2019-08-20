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Станислав Шушкевич: Лукашенко ездил по регионам России, ублажал губернаторов и прочих

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  • 20.08.2019, 9:18
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Станислав Шушкевич: Лукашенко ездил по регионам России, ублажал губернаторов и прочих
Станислав Шушкевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Диктатор очень хотел попасть в Кремль.

Летом 1994 года Лукашенко одержал победу на первых выборах президента Беларуси. Интересно, что тогда правитель был популярен в России. среди тех, кто, как и сам Лукашенко, мечтали о возрождении советского строя и отказывались принимать новый мир без СССР, сообщает currenttime.tv.

Станислав Шушкевич, занимавший в 1991-1994 годах должность председателя Верховного Совета Беларуси, говорит: "Он [Лукашенко] единственный – сам утверждает, – кто голосовал против утверждения Беловежского соглашения. Хотя он и не участвовал в голосовании, но это его страстное желание".

Станислав Шушкевич – первый руководитель независимой Беларуси. В декабре 1991 года он подписывал Беловежские соглашения о создании СНГ. Шушкевич вспоминает, что во второй половине 90-х Лукашенко действительно строил серьезные планы по завоеванию места Ельцина в Кремле: "Он ездил по регионам России, ублажал губернаторов и прочих, рисовался рубаха-парнем. Он очень хотел попасть в Кремль – это ни для кого не секрет".

В то время Лукашенко колесил по российским регионам едва ли не чаще, чем по белорусской провинции, и одновременно продвигал соглашения о белорусско-российской союзной интеграции. Они открывали для него двери в Кремль через создание наднациональных институтов Союзного государства.

На фоне слабеющего Бориса Ельцина "крепкий хозяйственник" Лукашенко выглядел тогда достаточно выигрышно. Его риторика была близка жителям российской глубинки и военным, для которых жизнь в СССР оставалась в те годы еще совсем свежим воспоминанием. Однако не все в России видели бывшего председателя совхоза "Городец" лидером самой большой страны в мире.

С начала 2000-х Александр Лукашенко, кажется, потерял интерес к тому, чтобы стать президентом России. При этом с 2002 года правитель Беларуси каждый год проводит пресс-туры для десятков российских региональных журналистов. Такие поездки заканчиваются многочасовой пресс-конференцией. У многих негосударственных журналистов из Беларуси возможность пообщаться с Лукашенко вживую выпадает значительно реже.


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