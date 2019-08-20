В Мингорсуде раскрыли тайну допуска на белорусский рынок новых лекарств 20 Сергей Сацук, «Ежедневник»

20.08.2019, 9:36

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Услышанное повергает в шок.

В понедельник, в суде г.Минска начались слушания уголовного дела с 21 обвиняемыми, часть из которых брала, а вторая давала взятки за допуск на рынок Беларуси новых лекарств и медицинских изделий. Услышанное повергает в шок.

Главными обвиняемыми по делу проходят бывший директор РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (ЦЭИЗ) Александр Столяров и его заместитель Сергей Зинченко. Именно вокруг них и строится все дело. Если Александр Столяров брал взятки за регистрацию лекарств, то Сергей Зинченко - за регистрацию медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. Регистрация означала официальное разрешение Минздрава на продажу лекарств и медицинской техники, гарантированные качество, эффективность и безопасность.

Основная масса обвинений Александра Столярова касается деятельности в Беларуси известной компании СООО "Лекфарм", производящей и продающей в стране более 100 наименований лекарственных средств. Как следует из обвинения, только от этой компании Александр Столяров получил 38600 долларов траншами по 2, 3, 4, 5, 7 тыс. долларов, в зависимости от того, вопрос какой сложности решался.

Никакой гарантии

Производители и импортеры лекарственных средств не раз жаловались на то, что в Беларуси очень жесткие требования к регистрации и допуску на рынок. Мол, могут не зарегистрировать только потому, что запятая в инструкции не там стоит. В ответ на эти жалобы Минздрав и ЦЭИЗ не уставали повторять, что такие жесткие требования нужны, чтобы защитить белорусских граждан. Якобы, их здоровье важнее всего. На деле же все оказалось намного прозаичнее. Как следует из сути озвученного в суде обвинения, никаких гарантий белорусские граждане не получали. Более того, они стали заложниками коррупционной системы, употребляя лекарства, которые могли их просто убить. А жесткий подход к регистрации нужен был лишь для того, чтобы производители и импортеры давали взятки.

Для получения регистрации лекарственного средства в Беларуси, как и в других странах с высокими регуляторными требованиями, необходимо подтвердить его безопасность, эффективность и качество.

Безопасность гарантирует, что у лекарства нет никаких серьезных побочных эффектов, которые могут привести к более серьезным болезням или даже к смерти.

Эффективность гарантирует потребителю, что если он купил лекарство от простуды, то оно реально поможет ему.

Качество гарантирует, что в лекарственном средстве нет посторонних примесей, что оно выдерживает обозначенный срок хранения и не теряет при этом своих качеств.

Три этих показателя ничего не стоят друг без друга. Если производитель или импортер не подтвердил хоть одно из них, это означает, что лекарственное средство представляет реальную опасность для человека и его нельзя выпускать на рынок. Озвученные в суде обвинения в отношении Александра Столярова говорят, что в Беларуси происходило все с точностью до наоборот. Причем, речь идет не о каких-то отдельных случаях, а о массовой тенденции.

Так, из более 100 наименований лекарственных средств, которые производит компания "Лекфарм", более 50 были зарегистрированы через взятки. Речь идет не только о регистрации лекарственных средств по упрощенной процедуре, без подтверждения соответствующих свойств, но и о регистрации таких лекарств, в ходе испытаний и экспертиз которых были получены негативные результаты. То есть их вообще нельзя было регистрировать и выводить на рынок, но за деньги решался и этот вопрос: вместо объективных результатов экспертиз и испытаний делались нужные и лекарственное средство выпускалось на рынок.

К сожалению, прокурор зачитывал обвинение крайне тихо и невнятно, поэтому не все удалось услышать и записать. Но среди тех лекарственных средств, которые выводились на рынок за деньги фигурировали Немолек, Пантаза-ЛФ, Кетаноф-ЛФ, Нимелид-ЛФ, Румалон, Диклофенак-ЛФ и другие. Процесс регистрации лекарств за взятки реально был поставлен на поток. И, судя по выявленным объемам, сегодня в Беларуси нельзя быть полностью уверенным ни в одном лекарстве, зарегистрированном до середины 2018 года. Что удивительно, последние эпизоды взяток со стороны Александра Столярова датированы маем 2018 года, когда КГБ уже вовсю раскручивал системную коррупцию Минздрава. Но руководителей ЦЭИЗ даже это не остановило и они продолжали "работать" в прежнем режиме.

В качестве обвиняемых по делу проходит директор СООО "Лекфарм" Андрей Потапович, начальник отдела маркетинга Инга Шалькевич и начальник отдела Дмитрий Кузнецов. Все они признали обвинение в полном объеме. Согласно выводам следствия, Андрей Потапович давал деньги Шалькевич, та - Кузнецову, тот - Столярову. КГБ удалось выявить и привлечь к ответственности все задействованных в схеме лиц, что встречается кране редко в деятельности правоохранительных органов.

Судя по обвинению, за взятки регистрировал в Беларуси лекарственные средства и директор компании "Искамед" Сергей Шакутин - родной брат известного бизнесмена Александра Шакутина, занимающего 20-ю позицию в Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Александр Шакутин лично пришел в суд, чтобы поддержать брата в непростой ситуации.

Кстати, Сергей Шакутин - единственный из всех обвиняемых-взяткодателей, который не пошли на сотрудничество со следствием и даже отказывался от дачи каких-либо показаний по время предварительного расследования. Наверное именно поэтому, он единственный из всех обвиняемых по ст.431 (дача взятки) Уголовного кодекса, который содержится по стражей. Изменить ему меру пресечения не захотел и суд.

Великие махинаторы

Сергей Зинченко и его подчиненный, начальник управления медицинской техники РУП "ЦЭИЗ" Сергей Лещиловский занимались тем же, что и Столяров, но только уже организовывали регистрацию за взятки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. И опять же по упрощенной процедуре без прохождения всех необходимых испытаний.

Среди тех, кто давал фигурируют представители нескольких компаний. Среди наиболее интересных - директор "Геол-М" Владимир Ладутько, а также Майя Наубатова - глава представительства TRIMA Medizintechnik GmbH. Эта компания делала в Беларуси бизнес на поставках расходных материалов для хранения, транспортировки, переработки и инактивации вирусов в белорусской крови. О деятельности этой компании, а также приближенных к ней аффилированных семейных структур "Ежедневник" уже писал.

Сергей Зинченко вообще примечательная личность. Именно он свое время вел регистрационное досье немецкой компании Berver и лично ездил инспектировать завод, подтвердив качественное производство. Правда, как потом доказал "Ежедневник" в своем расследовании "Коррупция Минздрава: чиновничья голь на выдумки хитра", никакого завода Berver в Германии никогда не было. Правоохранители также официально получили из Германии ответ, что никакого завода Berver в Германии не существовало, а все это лишь фикция, позволявшая много лет поставлять в Беларусь фальсифицированное оборудование. Однако этого обвинения в деле почему-то нет. ВОзможно, появитя потом, если правоохранители найдут регистрационное досье, которое неожиданно исчезло. Кстати, все заключения Зинченко визировал бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, который недавно также осужден к шести годам лишения свободы за получение взяток.

Вообще, в деятельности ЦЭИЗ накопилось столько интересных фактов, что все их и невозможно было расследовать в рамках одного уголовного дела. Будет ли копать КГБ дальше, пока сложно сказать. Скорее всего будет, так как по выявленным фактам в любом случае нужно проводить работу. Их просто так в землю не закопаешь.

Во вторник, 20 августа, в суде продолжится оглашение обвинения по остальным лицам скандального дела. Главная интрига касается обвинения Сергея Шакутина. Он обещал рассказать в суде много интересного.

Сергей Сацук, «Ежедневник»