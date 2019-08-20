Судебные исполнители арестовали имущество блогера Сергея Петрухина 5 20.08.2019, 10:12

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Сергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Были изъяты монитор, стиральная машина, микроволновая печь и принтер.

Судебные исполнители арестовали имущество брестского блогера Сергея Петрухина. Об этом сообщает правозащитный сайт Брестская весна.

По словам правозащитников, судебные исполнители заинтересовались имуществом Сергея Петрухина в рамках прежней уголовного дела.

Тогда Сергея Пятрухина признали виновным и присудили штраф за "клевету" и "оскорбление".

"На моем примере власти хотят показать всем людям страны, что они могут сделать с нами все что угодно. Осудить по любой статье, наказать. Это такой вызов — то, что они это делают с публичным человеком. А что они могут сделать простыми с людьми? Это очень страшно", — прокомментировал ситуацию Сергей Петрухин.

По информации "Брестской весны", внимание судебные исполнители обратили на четыре предмета в квартире Сергея Пятрухина, а это: монитор, стиральная машина, микроволновая печь и принтер.

Всего, по оценке правозащитников, было изъято имущество на 165 белорусских рублей. 18 апреля этого года суд Ленинского района признал Сергея Петрухина виновным по уголовному делу и присудил ему штраф в размере 360 базовых в доход государства. Кроме того, блoгера обязали возместить моральный ущерб пострадавшим сотрудникам милиции в размере 7 500 рублей и расходы на адвоката.