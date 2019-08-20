Как в Европе регулируют езду на электросамокатах 4 20.08.2019, 10:29

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В белорусском законодательстве нет ни одного упоминания этого транспортного средства.

С распространением электросамокатов в Минске появилось много людей, которые на большой скорости ездят на них по тротуарам и дорогам. В белорусском законодательстве нет ни одного упоминания этого транспортного средства. И это приводит к правовым коллизиям, пишет zautra.by.

Один из последних примеров — огромный штраф и лишение прав (по ч. 1 ст. 18.16 КоАП) за управление самокатом в нетрезвом состоянии.

Белорусская ГАИ уже подготовила изменения в Правила дорожного движения по поводу электросамокатов, велосипедов и скутеров. А пока они не вступили в силу, Еврорадио посмотрело, как регулируется движение электросамокатов у соседей Беларуси и в других странах Европы. Возможно, белорусским законодателям следовало бы присмотреться к зарубежному опыту.

Что говорит законодательство сейчас?

В Беларуси водители электросамокатов попадают в происшествия, которые заканчиваются не только падением и разбитыми коленками, но и более серьёзными травмами. А недавно камера фотофиксации вообще поймала на дороге водителя электросамоката, который ехал со скоростью 75 км/ч.

Согласно белорусским ПДД, электросамокат должен считаться транспортным средством. В подпункте 2.69 пункта 2 говорится, что транспортное средство — это устройство, предназначенное для движения по дороге и перевозки пассажиров, грузов или установленного на нём оборудования. Существует и понятие механического транспортного средства — это транспортное средство, которое приводится в движение двигателем. Теоретически электросамокаты можно было бы отнести к мопедам, однако в подпункте 2.27 пункта 2 ПДД есть чёткая формулировка: "механическое транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объёмом до 50 куб. сантиметров и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч". Электросамокаты не попадают в эту категорию, так как электрические двигатели не имеют понятия «объём».

В новых ПДД появится термин "средство персональной мобильности". К ним отнесут электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и подобные устройства, максимальная конструктивная скорость которых не будет превышать 25 км/ч. ПДД будут признавать водителей таких устройств пешеходами, а значит, выезд на дорогу им будет запрещён. При наличии велодорожки "самокатчикам" надлежит ехать именно по ней.

Ограничение коснётся и мощности электродвигателя устройства. Если она будет превышать 250 Вт, то средство персональной мобильности автоматически будет считаться мопедом. А это значит: возраст водителя от 16 лет, права категории АМ, шлем, техосмотр, страховка, а также запрет движения по тротуарам.

Проблема в том, что почти все самые популярные модели электросамокатов имеют мощность от 250 Вт до 350 Вт. Это значит, скоро их владельцам придётся получать права АМ?..

В России ограничений нет, Украина изменила ПДД в 2011 году, а в Польше приняли современный закон

В России, как и в Беларуси, хотят изменить существующие ПДД. Всего в РФ за 2018 год произошло 39 ДТП с участием электрических транспортных средств.

Первый серьёзный инцидент с электросамокатом произошёл ещё в 2017 году. Тогда в результате столкновения женщина получила тяжёлую травму позвоночника и шесть месяцев провела в больнице, однако дело так и "повисло". Следователи просто не знали, как регистрировать событие: по законам просто произошло столкновение двух пешеходов. А в начале 2019 года даже было возбуждено первое уголовное дело против мужчины, который на электросамокате насмерть сбил 88-летнего пенсионера.

Над предложениями по "средствам персональной мобильности” работает Научный центр безопасности дорожного движения. А пока не все исследования завершены, российские чиновники предлагают запретить прокат техники, которая может разгоняться более чем на 20 км/ч, а электротранспорт с двигателем мощностью более 250 Вт приравнять к мотоциклам.

В Украине изменения в ПДД касательно электротранспорта ввели ещё в 2011 году. Там механическим транспортным средством признается то, в котором установлен двигатель мощностью более 3 кВт. Так, если электровелосипед или самокат имеет мощность от 3 до 4 кВт, то водителю потребуются права категории А1, если более 4 кВт — категории А (мотоциклы).

Польша законодательно приравняла электрические самокаты к велосипедам. Сейчас на таких устройствах нельзя разгоняться более чем на 25 км/ч, ездить можно только по велодорожкам, а пользоваться устройством могут дети старше 10 лет. При этом подростки в возрасте от 10 до 18 лет должны получить специальную "велосипедную карту".

Европа: полный запрет, крупные штрафы, ограничение скорости до 6 км/ч, обязательные шлемы

Один из главных "фронтов" регуляции электросамокатов в Европе — Париж. В июне 2019 года на улицах столицы Франции было около 20 000 (в основном арендных) устройств — больше, чем во всех США.

Муниципальные власти заботятся о безопасности пешеходов с помощью крупных штрафов — проехаться по тротуару, например, "стоит" 135 евро. Планируются и ограничения по скорости в зависимости от зон. В большинстве городских зон будет действовать ограничение в 20 км/ч, а там, где большой трафик пешеходов, — 8 км/ч. Также городские власти планируют сократить количество кикшеринговых компаний до трёх и контролировать количество электрических самокатов. Уже в сентябре закон планируется распространить на всю Францию с возможным увеличением штрафов вплоть до 1500 евро.

В Берлине, столице Германии, электросамокаты полностью легализовали всего два месяца назад. Уже скоро на улицах города появятся специальные парковочные зоны, где нужно оставлять "средства персональной мобильности". Всё из-за того, что устройства часто оставляют где попало, что создаёт хаос на улицах.

Полиция Берлина начнёт более пристально следить за самокатчиками: запрещено, например, на одном устройстве кататься вдвоём или управлять устройством в опасной манере. По статистике, только с середины июня в инцидентах с самокатами пострадало 34 человека.

В Великобритании ситуация с самокатами, пожалуй, самая понятная. Ездить по тротуарам здесь запрещено, а на дороги тоже выезжать нельзя, так как к таким транспортным средствам нельзя применить "дорожные" законы и необходимую страховку, права и налоги. То есть фактически ездить на электрических устройствах можно только в парках и на частной территории.

Запрет на движение по тротуарам действует по закону... 1835 года! 72 Highway Act 1835 не позволяет передвигаться по пешеходной зоне на любом животном или транспортном средстве.

В Испании пока что нет действующих общенациональных законов. В разных городах происходит настоящая мешанина с ограничениями и разрешениями для электросамокатов. Например, в Мадриде шлемы обязательны только для подростков до 16 лет, а в Барселоне — для всех. Также в Мадриде нельзя ездить на электроустройствах по тротуару, зато по дороге можно двигаться со скоростью вплоть до 30 км/ч.

Не так давно в Барселоне самокатчик насмерть сбил 92-летнюю женщину. Против водителя изначально завели дело за непреднамеренное убийство, но в итоге всё закончилось только штрафом — не хватало законов, которые бы сработали в данном случае.

В Бельгии тоже всё сложно с законами и регуляцией: каждый из 19 муниципалитетов государства имеет собственные ограничения, в некоторых существуют штрафы за превышение скорости. Согласно официальной статистике, в больницы столицы Бельгии каждый день попадает в среднем два человека, которые получили травмы во время поездок на самокате.

Италия решила проблему с регуляцией: электрический персональный транспорт разрешён, на дорогах нельзя ездить быстрее 30 км/ч, в пешеходных зонах скорость ограничена до 6 км/ч.

Для Нидерландов большой проблемы с электросамокатами не существует: там почти все ездят на обычных велосипедах, поэтому каких-то ограничений не вводили. Единственный запрет — выезд на проезжую часть.

Словения готовится ограничить максимальную скорость до 25 км/ч, но только на дорогах. На тротуарах скорость движения не должна будет превышать темп обычной ходьбы.