Шесть случаев, когда белорусы побеждали судебную систему 1 20.08.2019, 10:40

В нашей стране такое очень редко, но встречается.

Статистика свидетельствует, что если в Беларуси уголовное дело дошло до суда, то на оправдательный приговор можно практически не надеяться. Например, в прошлом году их количество в судах составило менее 0,2%.

И все же время от времени случаются исключения. Udf.by рассказывает о шести оправдательных приговорах по громким делам, которые были вынесены в Беларуси за последние полтора года.

Дело матери, решившейся на домашние роды

Скриншот видео Youtube

Полтора года назад Витебский областной суд оправдал Ольгу Степанову, у которой во время домашних родов погиб ребенок. Женщине пришлось немало вытерпеть, т.к. ранее ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам колонии поселения. А в СИЗО она до этого провела четыре месяца.

Ольга Степанова была возмущена действиями руководителя Следственного комитета Ивана Носкевича, который накануне первого суда заявил: «Надеюсь, что суд примет сторону следователей».

После оправдательного вердикта Ольга Степанова уехала домой в Санкт-Петербург, забрав туда и свою мать из Витебска. Возвращаться в Беларусь она больше не планирует.

Дело врача, который неудачно проколол вену пациенту

Городокская районная больница. Фото: turbina.ru

Год назад суд оправдал 36-летнего анестезиолога-реаниматолога, которого обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть пациента.

После того, как врач Городокской больницы проколол вену, пациент потерял много крови, что привело к остановке сердца и смерти. Но при этом погибший уже находился в коме – в больницу он поступил с тяжелыми осложнениями отравления. Суд согласился, что врач выполнял очень сложную операцию.

Интересно, что спустя полгода было заведено уголовное дело на 23-летнюю врача-интерна из больницы Бобруйска. Но до суда оно не дошло – дело закрыли.

Дело работника, которого обвиняли в убийстве директора

Фото: kp.by

В начале текущего года суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу об убийстве в 2010 году директора ООО «Глобал Авто Сити».

По сути обвинялся только один человек – бывший работник предприятия Максим Дышлевич, т.к. второй подозреваемый до суда не дожил (погиб в ДТП). После убийства преступник(и) пытались вынести из офиса сейф, но утащить его не хватило сил.

Дышлевич рассказал, что его вынудили оговорить другого обвиняемого и взамен отпустили из СИЗО.

Т.к. при обыске дома у Дышлевича не нашли ни одного предмета, который свидетельствовал бы о причастности к совершению убийства, и к тому же у парня было алиби (следствие его не опровергло) был вынесен оправдательный приговор.

Дело директора РЦОП по паралимпийским видам спорта

Фото: mst.by

Весной текущего года суд оправдал директора РЦОП по паралимпийским видам спорта Инну Романович, которую обвиняли в крупной взятке.

Следственный комитет сообщал, что главный тренер национальной команды по инваспорту РЦОП передала ей 15 тысяч долларов за заключение нового трудового контракта. Якобы директор дала понять, что только в случае взятки тренер сможет сохранить за собой прежнюю должность. Суд посчитал обвинения недоказанными.

Дело мастера «Гродно Азот», которого обвиняли в смертельном взрыве

Скриншот видео ont.by

Летом суд оправдал мастера по ремонту технологического оборудования Николая Сауля, которого обвиняли в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд длился около двух лет. При проведении огневых работ искры попали на гидроксиламинсульфат, после чего от отравления погибли двое рабочих. Обвиняемый настаивал: его не предупредили, что рядом хранится опасный химикат, к тому же искра от резака не могла вызвать взрыв. После изучения мнения экспертов суд прислушался к его доводам.

Дело главного инженера МЗКТ

Фото: tut.by

Пожалуй, самое громкое дело последнего времени, которое закончилось оправдательным приговором. Месяц назад Андрея Головача в очередной раз признали невиновным, и он смог, наконец, выйти на свободу.

В СИЗО Головач провел больше 50 месяцев. Следствие до последнего твердило, что главный инженер Минского завода колесных тягачей неоднократно брал взятки, но так и не смогло предоставить убедительных доказательств.