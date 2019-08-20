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Белорусские банки и компании могут попасть под санкции США в отношении Венесуэлы

  • 20.08.2019, 10:50
Белорусские банки и компании могут попасть под санкции США в отношении Венесуэлы
Фото: bymedia

Нацбанк Беларуси разослал предупреждения.

Национальный банк Беларуси (НББ) направил в банки информационное письмо, в котором предупреждает о возможности распространения на белорусские банки и компании экстерриториальных санкций США в отношении Венесуэлы.

"Несмотря на то, что запрет на сотрудничество с подсанкционными лицами будет применяться, прежде всего, к американским юридическим и физическим лицам, а также иностранным компаниям, которые ими контролируются, любые банки либо компании из третьих стран, в том числе белорусские, с высокой долей вероятности могут попасть под действие вторичных санкций", - сказано в письме НББ, текстом которого располагает «Интерфакс-Запад».

В письме поясняется, что 5 августа 2019 года вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

"Вводимые в отношении Венесуэлы санкции и так называемые вторичные санкции (или экстерриториальные санкции) призваны повлиять, в том числе на компании из третьих стран, которые сотрудничают с правительством Н.Мадуро, а также на банки, страховые компании и другие фирмы, которые косвенно участвуют в сделках. В связи с этим представляется целесообразным отметить актуальность следующей информации для белорусских субъектов хозяйствования", - отмечается в письме.

В частности, НББ напомнил белорусским компаниям, что "если лица, находящиеся в этом списке, прямо или косвенно имеют в собственности акции (доли) в компании любой страны в размере 50 или более процентов, то такая компания автоматически считается попадающей под санкции (заблокированной)". "Компании, в которых один или несколько заблокированных лиц имеют значительную долю участия, при этом такая доля составляет менее 50 процентов, могут быть внесены в санкционный список в любой момент решением Минфина США", - сказано в письме.

НББ также напомнил, что в соответствии с указом Трампа, "под блокировку попадают активы всех правительственных ведомств, Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA».

По данным на сайте посольства Беларуси в Венесуэле, в настоящее время страны осуществляют порядка 85 совместных проектов в области строительства жилья, совместной нефтедобычи, газификации, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, научной сфере. В частности, действуют такие совместные предприятия как "Петролера Беловенесолана" (СП ПО "Белоруснефть" и PDVSA), "МАЗ ВЕН", "ВенеМинск Тракторес", торговый дом "Венбелком", завод по производству керамических блоков в Гуаренас-Гуатире (штат Миранда), завод по сборке тракторов "Беларус" и производство по сборке дорожно-строительной техники (штат Баринас).

Белорусские строители также продолжают заниматься возведением социального жилья в ряде штатов Венесуэлы. Осуществляется сооружение первого в Венесуэле агроиндустриального городка, завода по переработке аккумуляторных батарей. Реализуется целый ряд других проектов.

Активное сотрудничество между Беларусью и Венесуэлой началось в 2006 году, когда Минск посетил Уго Чавес. Лукашенко в ответ посетил Венесуэлу в 2007, 2010 и 2012 годах. Преемник Чавеса Николас Мадуро совершил свой государственный визит в Беларусь уже в июле 2013 года, через несколько месяцев после того, как стал президентом Венесуэлы.


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