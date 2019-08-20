Крымские «откровения» Гиркина 4 Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»

20.08.2019, 11:03

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Игорь Гиркин

Как Кремль просчитался с оккупацией украинского полуострова.

Один из активных участников российской аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Игорь Гиркин в очередной раз напомнил, что во время так называемой «русской весны» Москва использовала крымчан как статистов. Сценарий «референдума» был подготовлен и откорректирован в Кремле с учетом того факта, что на полуострове не было массовых пророссийских настроений.

Российский профессиональный диверсант, отставной офицер ГРУ и активный участник оккупации Крыма Игорь Гиркин в недавнем интервью российскому изданию «Московский комсомолец» рассказал, как происходил захват полуострова. Свой разговор с журналистом он начал уже с «традиционных» претензий в адрес российского президента Владимира Путина, который в 2014 году «струсил», отказавшись от оккупации юго-восточной части Украины.

«Я исходил из достаточно простой и, по-моему, очевидной логики. Воссоединение Крыма было мощнейшим военно-политическим шагом, который у меня в свое время вызвал колоссальное удивление. Помню, когда Сергей Валерьевич Аксенов после своего полета в Москву собрал нас, свой узкий штаб, в который входили 10-12 человек, и объявил, что референдум проводим не о независимости, а о воссоединении с Россией, я был поражен до глубины души. Я-то был уверен, что будет новое Приднестровье, новая непризнанная республика», – заявил Игорь Гиркин.

Москва, аннексировав украинский полуостров, пересекла стратегический Рубикон. До Владимира Путина подобные «художества» в Европе устраивала верхушка нацистской Германии. Весной 2014 года многие российские имперцы (Игорь Гиркин в том числе) искренне полагали, что раз кремлевский лидер решился на столь агрессивный шаг, то обязательно будет продолжение.

Хотя многим политическим экспертам уже тогда были очевидны несколько важных вещей: цивилизованный мир никогда не признает полуостров «российским» пока существует Украина; экономические санкции останутся; конфронтация с Вашингтоном и Брюсселем будет только нарастать. Российские украинофобы и их немногочисленные крымские единомышленники были уверены, что после «референдума» на полуострове Кремль займется открытой ликвидацией украинской государственности, но они просчитались.

«Я полагал, что в Кремле это понимают, поэтому ту ограниченную поддержку, которую оказал мне Аксенов, воспринимал как действия в рамках этой логики. Аксенов, кстати, очень неглупый человек. Он прекрасно понимал, что Крым без остальной Новороссии, без Северной Таврии – это как сухая рука. Что вместо региона-донора будет бесконечная черная дыра, в которую надо вкладывать, вкладывать и вкладывать. Просто чтобы «рука» окончательно не засохла», – отметил Игорь Гиркин.

Он ожидал, что после Крыма Москва пойдет «освобождать» и другие украинские регионы: Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон, Одессу, сколотив из них некую «федерацию». Гиркин настаивает, что нынешнее противостояние на востоке Украины рано или поздно «перейдет в горячую стадию», так как капитуляция Кремля на Донбассе автоматически поставит вопрос аннексированного Крыма.

Прокремлевские комментаторы и публицисты нередко обвиняли Гиркина в трусости: «бросил» в 2014 году Славянск, называл жителей Донецка и Луганска «ленивыми украинцами», которые не хотят воевать с Киевом. Основная причина нападок заключилась в том, что Игорь Гиркин после «демобилизации» из ОРДЛО буквально в каждом интервью резко критиковал Путина, обвиняя его в трусости и предрекая ему судьбу сербского диктатора Слободана Милошевича. Последний тоже пытался строить «сербский мир» за счет интересов Хорватии, захватывал (при активном участии Москвы) чужие территории, а после оказался на скамье подсудимых в Гааге.

В интервью «Московскому комсомольцу» он не стал отказываться от своих претензий в адрес жителей Донбасса, но уточнил, что высказывался как главарь боевиков, который рассчитывал на местных «добровольцев». Восток Украины воевать не хотел, но по сравнению с крымчанами жители Донбасса оказались более инициативными, утверждает Гиркин.

«Донбасс по активности намного превзошел Крым. Включая, может быть, даже Севастополь. Я был и там, и там, и прекрасно знаю, как происходила самоорганизация русских в Крыму. Значительной части населения было глубоко плевать на то, чья будет власть — российская или украинская. Да, большая часть населения Крыма лояльно отнеслась к воссоединению с Россией. Но если бы не было воссоединения, на баррикады бы активно не вышли», – заявил российским диверсант.

В целом, интервью Игоря Гиркина содержит много любопытных фактов (например, он дал понять, что рейс MH17 сбивали не украинские военные), но особого внимания заслуживает именно «крымская» часть его ответов. Итак первое, на что стоит обратить внимание – господин Гиркин в очередной раз признал, что не было никакого «народного референдума». Сценарий аннексии изначально был написан, а после откорректирован в Москве.

Вначале рассматривался вариант провозглашения «независимости», создания аналога Приднестровья. Затем, когда нынешнего российского главу Крыма Сергея Аксенова в очередной раз вызвали в Москву, кремлевские кураторы ему сообщили, что вопрос на «референдуме» будет о «присоединении» к соседней России. Игорь Гиркин через три года после оккупации полуострова признался, что изначально из Крыма хотели сделать некую псевдореспублику, постепенно дрейфующую в сторону Кремля.

Далее, в Крыму никогда не было «массовых пророссийских настроений». Независимость Украины в 1991 году крымчане в основной массе восприняли абсолютно нормально. Попытки первого и последнего президента республики Юрия Мешкова отколоть регион от Украины не нашли существенной поддержки среди населения. Даже в период 2004-2005 и 2013-2014 годов, когда в Киеве шли массовые протесты, а крымскую публику активно накачивали антиукраинской пропагандой, мало кто из крымчан особо задумывался о «воссоединении».

Именно поэтому российское руководство захватывало полуостров сугубо бандитскими методами, используя переодетых военных, «казаков» и уличный криминалитет. Жители полуострова и не думали бунтовать против власти в Киеве, поэтому «восставших крымчан» пришлось завозить из соседней России.

Похоже, Владимир Путин подставил не только «министра обороны ДНР» Гиркина, но весь крымский бомонд, которому было обещано, что Украины «не будет», а противоречия с американцами и европейцами получится утрясти «за пару лет».

Тогдашний спикер Верховной Рады АРК Владимир Константинов после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича из Киева был уверен, что в течение считанных месяцев Киев окончательно утратит контроль над половиной территории страны. После того, как Москва признала Петра Порошенко легитимным главой украинского государства и ввязалась в тягучий «минский процесс», стало очевидно, что Игорь Гиркин и крымское начальство просчитались.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»