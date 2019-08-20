Гройсман: Украина внедряет экономический безвиз с Израилем 20.08.2019, 11:15

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины провел переговоры с Биньямином Нетаньяху.

В ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что теперь все барьеры для сотрудничества между странами сняты, сообщает gordonua.com.

"Сейчас мы внедряем экономический безвиз... Расширяем зону свободной торговли, в том числе на услуги", – подчеркнул Гройсман.

По словам украинского премьера, все барьеры для сотрудничества сняты.

Он призвал представителей бизнеса двух стран не ждать ратификации договора о зоне свободной торговли Кнессетом и начинать сотрудничество.

Гройсман добавил, что встречи между украинскими и израильскими политиками теперь будут проводиться чаще.

"Теперь таких визитов будет больше, они будут происходить чаще", – процитировал он Нетаньяху.

Накануне пресс-служба украинского Кабмина сообщила, что Гройсман и Нетаньяху обсудят сотрудничество между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль. Соглашение подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года документ ратифицировала Верховная Рада.

Израиль ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли с Украиной после выборов в Кнессет 17 сентября.

Соглашение вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.