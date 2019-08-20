Шестилетняя девочка покорила Сеть, копируя образы звезд 20.08.2019, 11:22

Стефани Чаглар скопировала наряды мировых знаменитостей и собрала сотни тысяч подписчиков в Instagram.

Девочка из турецкой Анталии Стефани Чаглар повторила образы мировых звезд и стала звездой Сети. Снимками Чаглар делится на своей странице в Instagram, где на нее уже подписались больше 279 тысяч человек, пишет korrespondent.net.

Мать Стефани Алевтина помогает девочке в ведении аккаунта и создании нарядов, кoпирующих образы селебрити. Все платья мать и дочь делают самостоятельно, часть из подручных материалов.

На фото девочка появляется в образах певицы Бейонсе, теннисистки Серены Уильямс, супермоделей Тайры Бэнкс и Джиджи Хадид, телезвезды Кортни Кардашьян и других.

Подписчики Чаглар восхищаются креативностью матери и дочери, оставляя тысячи лайков снимкам.