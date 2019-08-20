«Парикмахерская плывет, все плывут» 20.08.2019, 11:32

Репортаж из здания в Заславле, которое не устояло перед «оранжевым уровнем».

Заславль. Хозяйка парикмахерской Ольга бродит по щиколотку в воде и чуть не плачет в трубку: все опять поплыло. Говорит, периодически ее заведение, которое расположено в недавно построенном здании, мощно заливает водой, которая вытекает прямо из стены. В подтверждение присылает в меру драматические видео. Вообще-то, «плавает» не только Ольга. Плывут все, кто купил/снял помещения на цокольном этаже, пишет onliner.by.

Новое здание в Студенецком переулке построено как раз под торговые точки и подобные заведения, в нем два этажа — цокольный и основной. Ночью прошел ливень — и весь он каким-то образом оказался внутри.

Хозяйка парикмахерской говорит, что заливает на ее памяти уже в третий раз и ничего с этим поделать не удается. Но нынешний потоп оказался особенно впечатляющим.

— Рушатся стены, из дыры ручьем течет вода, она все прибывает, — всхлипывает Ольга, не зная, как это остановить. — Удивительно, как короткого замыкания не произошло… Я не знаю, что делать, да и не только я. Вон, рядом магазин кормов для животных, тоже все плавает.

По словам Ольги, в цоколе здания, кроме ее парикмахерской, расположены еще девять торговых точек и все они залиты. Теперь кто-то выносит товар, компьютеры и мебель, кто-то просто обреченно гоняет ногами воду из угла в угол.

Представители компании «Главиндустриястрой», которая строила и содержит здание, уже прибыли на место. Только вода от этого течь не перестала.

— Вот прислали бригаду из четырех человек с тряпками, — докладывает из самой пучины Ольга. — Директор пришел, замочил ноги…

По телефону в фирме «Главиндустриястрой» нам рассказали, что надо разобраться, что и как произошло, на это требуется время. В том числе необходимо понять масштабы бедствия. Заверили: что касается ущерба, если таковой нанесен, то «будут над этим вопросом работать».