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СМИ: СБУ открыла уголовное производство в отношении «112 Украина»

  • 20.08.2019, 11:56
СМИ: СБУ открыла уголовное производство в отношении «112 Украина»

Контроль над каналом Медведчука может получить глава Офиса президента Украины.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении телеканала "112 Украина". По данным источников издания "theБабель", сделали это по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину.

Подщипков в свое время уехал из Украины, заявив о давлении со стороны властей. Пока он был за границей, в апреле 2018 года канал сначала продали Эдуарду Кацу, которого связывают с политиком Виктором Медведчуком. В декабре того же года Кац продал "112 Украина" соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку.

В июле 2019 года Подщипков обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. В своем обращении в YouTube он назвал себя единственным законным собственником канала, заявил о его "рейдерском захвате" и призвал привлечь к уголовной ответственности Каца, Козака и беглого нардепа Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени экс-президента Петра Порошенко.

По словам двух источников издания в правоохранительных органах, в августе нынешнего года СБУ на основании заявления Подщипкова возбудила уголовное производство относительно "112 Украина" по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности. В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, однако генпрокурор Юрий Луценко, по словам источника в его окружении, отказался это делать.

Более того, Генпрокуратура хочет передать уголовное производство в Министерство внутренних дел, поскольку эта статья не относится к подследственности СБУ.

В ответ на запрос издания временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг эту информацию, мотивируя тайной следствия. Луценко, в свою очередь, заявил: "Моя позиция – арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное – неприемлемо для демократии".

Два источника издания в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что и за видеообращением Подщипкова, и за новым уголовным производством относительно "112 Украина" стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Он якобы хочет получить контроль над рейтинговым телеканалом и вывести его из сферы влияния Медведчука.

На запрос издания Богдан не ответил.

Если будущий генпрокурор наложит арест на имущество канала "112 Украина", Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сможет передать это имущество в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс. Сейчас такой конкурс не объявлен, названия компаний-претендентов тоже неизвестны.


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