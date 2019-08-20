Житель Городка нашел гриб весом почти 4 килограмма 20.08.2019, 12:13

Хватило на несколько обедов для всей семьи.

Житель Городка Геннадий Гончаров нашел возле дачи гриб дождевик, который весил около 4 кг. Хватило на несколько обедов для всей семьи, пишет tut.by.

Дождевик рос около дачи семьи Гончаровых в деревне Погост Долгопольского сельсовета. Нашел его глава семейства.

Жена грибника, Ирина, рассказала, что им уже дважды попадались такие диковинные находки, но те были весом поменьше. А этим великаном — он весил 3,7 кг, накормили всю семью, причем не один раз. Гончаровы говорят, что гриб очень вкусный.

Гриб-головач впечатлил и внучку Геннадия и Ирины Гончаровых Катю

Если другие грибы ставят рекорды время от времени, то дождевики всегда имеют внушительные размеры. Например, в 2017 году житель Ивановского района нашел в местном лесу два гриба размером больше баскетбольного мяча. В Каменецком районе мужчина на даче обнаружил пятикилограммовый дождевик, а в деревне Виржи Докшицкого района вырос экземпляр весом 4,1 кг.

Дождевиками называют молодые грибы, у которых еще не образовалась порошковатая масса спор («пыль»). Другие народные названия: пчелиная губка, заячья картошка. А созревшему грибу люди придумали еще больше «имен»: головач, порховка, пырховка, пылевик, дедушкин табак, волчий табак, табачный гриб, чертова тавлинка и т.д. Дождевики съедобны, пока не потеряют белизну.

Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу.