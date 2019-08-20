Житель Городка нашел гриб весом почти 4 килограмма
- 20.08.2019, 12:13
Хватило на несколько обедов для всей семьи.
Житель Городка Геннадий Гончаров нашел возле дачи гриб дождевик, который весил около 4 кг. Хватило на несколько обедов для всей семьи, пишет tut.by.
Дождевик рос около дачи семьи Гончаровых в деревне Погост Долгопольского сельсовета. Нашел его глава семейства.
Жена грибника, Ирина, рассказала, что им уже дважды попадались такие диковинные находки, но те были весом поменьше. А этим великаном — он весил 3,7 кг, накормили всю семью, причем не один раз. Гончаровы говорят, что гриб очень вкусный.
Если другие грибы ставят рекорды время от времени, то дождевики всегда имеют внушительные размеры. Например, в 2017 году житель Ивановского района нашел в местном лесу два гриба размером больше баскетбольного мяча. В Каменецком районе мужчина на даче обнаружил пятикилограммовый дождевик, а в деревне Виржи Докшицкого района вырос экземпляр весом 4,1 кг.
Дождевиками называют молодые грибы, у которых еще не образовалась порошковатая масса спор («пыль»). Другие народные названия: пчелиная губка, заячья картошка. А созревшему грибу люди придумали еще больше «имен»: головач, порховка, пырховка, пылевик, дедушкин табак, волчий табак, табачный гриб, чертова тавлинка и т.д. Дождевики съедобны, пока не потеряют белизну.
Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу.