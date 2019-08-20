Globo: Протесты подрывают легитимность Путина 1 20.08.2019, 12:35

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Фото: AFP

Российский правитель воспринимает их как личное унижение.

По мнению экспертов, после пенсионной реформы 2018 года россияне проявляют большую готовность публично выражать свою гражданскую позицию.

По мнению Николая Петрова, сотрудника программы «Россия и Евразия» в Chatham House (Чатэм хаус), одном из самых престижных европейских аналитических центров, субботние протесты последних нескольких недель подрывают легитимность правительства Владимира Путина. По словам эксперта, который был директором Московского центра Карнеги, россияне более склонны высказываться публично после утвержденной в 2018 году пенсионной реформы, пишет Globo (перевод — inosmi.ru).

— Как вы прокомментируете протесты последних недель?

— Митинг десятого августа на проспекте Сахарова [в Москве], в котором приняли участие от 50 до 60 тысяч человек, был сопоставим с протестами 2011 года [направленными против фальсификации на парламентских выборах] и является самым крупным с того времени. Все попытки Кремля остановить волну протестов путем ареста организаторов потерпели неудачу. Кроме того, чем жестче становится полицейский разгон демонстрантов, к которому прибегает Кремль, тем больше людей присоединяются к митингам. Перед правительством встает большая проблема: выборы пройдут уже совсем скоро — восьмого сентября — и придадут протестам новый импульс.

— Эти демонстрации в некоторой степени раскачивают ситуацию?

— Да, по-разному. Это хорошо видно в регионах, где сейчас в сентябре пройдут местные выборы. Кроме того, московские выборы должны служить образцом для выборов в Думу, нижнюю палату российского парламента, в 2021 году.

— Россияне сегодня проявляют большую готовность к протестам?

— С прошлого лета, когда правительство объявило о проведении пенсионной реформы, опросы общественного мнения демонстрируют более выраженную тенденцию использовать протест для выдвижения политических требований. Для правительства складывается в целом неблагоприятная ситуация: любое событие, даже местного характера, может послужить потенциальной причиной для массовых протестов. Сюда же относится случай выборов в Мосгордуму.

— Как эти обстоятельства сказываются на Владимире Путине, который впервые был избран президентом 20 лет назад — если вообще можно говорить о таком влиянии?

— Протесты подрывают легитимность власти Путина, он воспринимает их как что-то личное. Речь идет о столице, той самой, где некоторое время назад Путин уже сталкивался с протестами и сумел их сдержать. Нынешние митинги возвращают нас к кризису легитимности 2011-2012 годов и усложняют Кремлю задачу по изменению системы, чтобы позволить Путину оставаться у власти после 2024 года (согласно конституции, президент, который в течение последних двух десятилетий также занимал должность премьер-министра и в четвертый раз получает мандат главы государства, не может выдвигать свою кандидатуру на переизбрание — прим. авт.).