В лоб фотошоп 2 20.08.2019, 12:38

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Фото с сайта edinstvo.by

Хорошо еще, что провластные кудесники освоили лишь азы фотошопа, не вдаваясь в его дебри.

Наш мир несовершенен, и человек веками страдал от невозможности исправить его косяки. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта мука, если бы на излете XX века скромный студент Мичиганского университета Томас Нолл не написал программу Display для редактирования изображений, которую через год у него выкупила компания Adobe Systems и переименовала в Photoshop. С тех пор все несовершенства мира исправляются одним движением мышки. Ну, в крайнем случае, двумя, пишет «БелГазета».

Фотошоп - великая вещь! С его помощью некрасивые женщины становятся красивыми, толстые - худыми, захолустные гостиницы превращаются в пятизвездочные отели, а швейцарские часы патриарха Кирилла исчезают так же чудесно, как и появляются.

Чудеса фотошопа на прошлой неделе продемонстрировала и газета «Единство» Борисовского райисполкома, решившая взять интервью у тренера по кроссфиту в инвалидной коляске Виктора Захарьева. И все бы ничего, да только на интервью он пришел в свитшоте с изображением «Погони».

«Погоня» - символ, внесенный в список историко-культурного наследия Беларуси, она присутствует на гербах многих белорусских городов, так что здесь все легально и законно. Однако на некоторых граждан она почему-то действует, как красная тряпка на быка. Не стали исключением и сотрудники «Единства» - на фотографии, сопровождающей интервью с Виктором, исторический герб Беларуси оказался тщательно заретуширован.

Главред борисовской районки Вера Протасевич в комментарии для «Нашай Нiвы» сказала, что не знала об этой ситуации, а решение о замазывании «Погони» принимала автор материала Екатерина Воробьева. Сама журналистка отказалась объяснять причины своего чудачества. «Не понимаю, почему это так волнует вас», - удивилась она. O sancta simplicitas!

Кстати, это уже не первый случай ретуширования неугодной символики провластными СМИ. Летом 2017г. телеканал СТВ снял сюжет о магазине Symbal.by Павла Белоуса. В версии, транслировавшейся в эфире, замазанными оказались не только изображения «Погони», но и бело-красно-белые ленточки и даже украинский герб-трезуб.

Хорошо еще, что провластные кудесники освоили лишь азы фотошопа, не вдаваясь в его дебри. А то ведь эта программа позволяет творить куда более занятные фокусы. Например, менять лица на снимке. Представляете, что было бы, если б они освоили и эту функцию? В номере репортаж об оппозиционно митинге - а у всех оппозиционеров лицо Лукашенко. А у оппозиционерш - Ермошиной. Красота!