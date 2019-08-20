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Лукашенко: Cлава Богу, что у нас нет олигархов

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  • 20.08.2019, 12:51
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Лукашенко: Cлава Богу, что у нас нет олигархов
Фото: gomel.today

Диктатор провел совещание с силовиками.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу качества работы силовиков, передает корреспондент БелТА.

"Мы часто говорим: слава Богу, что это не у нас. Слава Богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы - представители правоохранительных органов", - сказал он.

Напомним, в 2010 году WikiLeaks оценил состояние Лукашенко в 9 млрд. долларов.


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