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Удивленный своим отражением кот стал звездой Сети

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  • 20.08.2019, 13:14
  • 2,644
Удивленный своим отражением кот стал звездой Сети
Фото: reddit.com

Животное увидело себя в увеличительном косметическом зеркале и пришло в недоумение.

Реакция кота на свое отражение в увеличительном зеркале сделала его звездой Сети. Снимок опубликовал пользователь под ником despisesunrise на платформе Reddit, пишет korrespondent.net.

На фото запечатлен кот, лежащий в раковине перед зеркалом. На умывальнике стоит увеличительное косметическое зеркальце, в котором животное и увидело себя.

Из косметического зеркала видно только непропорционально большую голову кота. По всей видимости именно это изображение привело животное в недоумение. Оно отвело уши назад, и выпучило глаза. Реакция кота хорошо видна в большом зеркале.

Пользователи Сети пришли в восторг от забавной реакции домашнего животного.

Фото: reddit.com

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