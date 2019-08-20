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Рождение трагедии из духа глупости

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  • Иван Давыдов
  • 20.08.2019, 13:27
  • 1,816
Рождение трагедии из духа глупости

Причина переполоха в Кремле — московские протесты.

Россия опять в опасности, но и спасители на посту: депутаты прервали отпуска и собрались на думский Совет, чтобы обсудить создание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне. Возглавит комиссию Василий Пискарев (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции, естественно, единоросс). Работать, как заявил Пискарев, комиссия начнет 30 августа. Или, возможно, по другим данным, уже на этой неделе — здесь промедление смерти подобно.

Причина переполоха — московские протесты. Депутаты уверены, что за протестами стоят, координируют их и финансируют темные силы из-за рубежа. У депутатов и доказательства имеются. Иностранные дипломаты и СМИ вдохновляют и поощряют участников массовых беспорядков. Вот что говорит, например, спикер нашего парламента Вячеслав Володин: «Была попытка сформировать мнение граждан России, тем более, это делалось в нарушение наших законов». И далее: «Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления „Вставай, Москва“, призывы, указывают место сбора. Мы этого допустить не можем».

Беспокоиться, впрочем, почти уже не о чем, родина в очередной раз спасена скромными героями с Охотного ряда. Они не просто так жертвуют отпуском, они собираются вызвать на ковер иностранных журналистов и сотрудников посольств, столь неуклюже попытавшихся подорвать стабильность в столице России, и строго с ними побеседовать. Чтобы впредь не баловали.

Ах, когда б вы знали, из какого сора… Мы, впрочем, знаем. Примеры обсуждавшегося депутатами «иностранного вмешательства» — это два твита. Твит управления Госдепартамента США по консульским вопросам с маршрутом акции 3 августа на Бульварном кольце и призывом к гражданам Штатов избегать по возможности отмеченных на карте мест. С призывом не ходить на акцию. Российский ОМОН сначала ведь бьет, а потом разбирается, кто перед ним — идейный борец за честные выборы, случайный прохожий или просто заблудившийся иноземец. А в Госдепе за своих беспокоятся. И твит Deutsche Welle с акции 27 июля — там видео, люди кричат «Москва, выходи!» Ну, то есть, журналисты просто делают свою работу, а спикер Думы сначала путает слоган, а потом за новостью прозревает призыв к революции.

Началось все, правда, даже и не с прозрений спикера, а с галлюцинаций системного оппозиционера. Первым создать Комиссию предложил еще 7 августа Геннадий Зюганов, рассказавший коллегам о вещах по-настоящему страшных: «Я посмотрел сайт американского посольства: последние акции, все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил. Только по одному счету на правильные цели прошел почти миллиард рублей».

Анализ фобии 75-летнего мальчика позволяет разобраться с источниками его ужаса. «Сайт американского посольства» с маршрутами и точками сбора, —- это, видимо, все тот же твит от управления Госдепа с обращенным к гражданам США призывом избегать 3 августа тех мест, где полиция и Росгвардия будут отлавливать и колотить гуляющих. А «миллиард рублей» — из первого пресс-релиза Следственного комитета по делу об «отмывании денег» Фондом борьбы с коррупцией. Следователи потом размер претензий сильно поуменьшили, но Геннадия Андреевича напугать все-таки успели.

И грустно, и смешно, и даже жалко их немного — людей, вообще не понимающих, как устроена современность, с которой они отчаянно (а иногда даже и успешно) сражаются уже не первый год. Об интернете знающих только по рассказам молодых референтов, умеющих — как в старом рассказе Аверченко — играть на граммофоне. По реплике Зюганова отлично ведь видно, что сам он никакие сайты не смотрел, и едва ли знает, что это, но чьи-то страшные рассказы об этом диком информационном поле, где бродят вражеские диверсанты, все-таки слышал.

Ну и да, главное, конечно, в том, что эти люди в принципе не способны себе представить, будто кто-то может выйти протестовать без команды из таинственного центра и, главное, — бесплатно. Просто потому, что устал терпеть произвол и откровенное беззаконие. Потому что убеждения имеет и готов их отстаивать. Думаю, слово «убеждения» они давно забыли. Слово «бесплатно» — тем более.

И вот из этих двух слагаемых — из диковатой отсталости и твердой уверенности в том, что у людей не бывает ни политических убеждений, ни желания за них бороться, — растет новая комиссия. Будут, значит, заседать, вызывать для строгих бесед журналистов и послов, позориться на весь мир и нас заодно позорить.

Что за комиссия, создатель? Ну, да, такая вот комиссия.

Но только вот не получается по-настоящему ни веселиться, ни жалеть этих странных нафталиновых людей. Они ведь не просто тратят наши деньги и просиживают собственные штаны, которые все равно потом подлатают на наши деньги. Они создают инфраструктуру государственного террора. Дело о «массовых беспорядках в Москве» уже раскручивается, Следственный комитет уже взял заложников, некоторые из заложников — уже в СИЗО. А депутаты найдут и зарубежный центр по координации протестов, и следы «зарубежного финансирования». Сами видите — при их талантах наличие такого центра может доказать хоть прогноз погоды, а свидетельством финансирования легко сделается, например, информация о курсах валют, которую регулярно публикуют разнообразные сайты.

Когда ты — любитель истории, ты события...

Об их диковатую отсталость ломаются судьбы живых людей, причем далеко не худших. По крайней мере, имеющих и политические убеждения, и смелость их отстаивать. Из их глупости рождаются человеческие трагедии.

Но все же, все же. Заглядываю в ленту, а там — новость с сайта из числа сервильных, странно, что без пометки «молния»: «Депутат Алексей Журавлев у себя на странице в Twitter назвал главное отличие русского флота от американского. По мнению парламентария, „корабли США выполняют задания американских олигархов“, а наши — „защищают интересы страны“».

Тут только вздохнешь, да и подумаешь, что цель неестественного отбора, в соответствии с которым заполняется Дума года, как минимум, с 2007-го —- в том, чтобы у россиян навсегда отпала охота всерьез относиться к парламентской демократии. Чтобы, увидев депутата, россиянин вел себя единственно правильным образом: отойдя на безопасное расстояние, с интересом наблюдал — а что этот вот еще выкинет? Какую штуку сморозит?

А о народном представительстве и независимой законодательной власти даже и задумываться не смел.

Иван Давыдов, «МБХ-медиа»


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