Захаров сменит Сидоренко на посту главного тренера сборной Беларуси по хоккею 8 20.08.2019, 13:29

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Михаил Захаров

belarushockey.com

Осталось лишь утвердить кандидатуру на исполкоме федерации.

Новым главным тренером сборной Беларуси по хоккею станет Михаил Захаров. Он единственный кандидат на эту должность. Осталось лишь утвердить кандидатуру на исполкоме федерации, пишет tut.by.

Михаил Захаров является самым титулованным тренером чемпионатов Беларуси. Сборную Беларуси он возглавлял дважды, но оба раза на непродолжительное время. В 2005 году он покинул команду после неудачи в олимпийской квалификации, когда наша сборная проиграла Латвии 4:5. В той игре белорусов устраивала ничья, а в середине третьего периода они вели 4:2.

Захаров также руководил командой на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, сменив перед Играми Глена Хэнлона. Тогда белорусы заняли девятое место, обыграв Германию, но уступив Швеции, Финляндии и Швейцарии.

Сейчас Михаил Захаров сменит Андрея Сидоренко, который проработал со сборной один сезон. Под руководством Сидоренко Беларусь заняла второе место на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, обыграв Литву, Словению, Венгрию и уступив Казахстану и Южной Корее.

Сидоренко выразил желание продолжить работу со сборной, но не получил предложения о продлении контракта.