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Количество танков НАТО в Латвии удвоилось

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  • 20.08.2019, 13:38
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Количество танков НАТО в Латвии удвоилось
Фото: Flickr/ The U.S. Army

Боевая группа расширенного передового присутствия Альянса получила подкрепления.

К канадским контингентам в Латвии присоединились военные из США и Италии, временно удвоив количество имеющихся в группе основных боевых танков. Об этом сообщает Jane’s 360.

Согласно сообщению латвийских военных, 70 военнослужащих и 12 танков M1A2 Abrams из 1-й пехотной дивизии армии США прибыли на полигон Адажи в рамках операции «Atlantic Resolve». Подразделение пробудет в Латвии около двух месяцев, проводя учения.

Также стало известно, что итальянская армия впервые развернула свои основные боевые танки Ariete в рамках последней ротации сил. Уже в начале августа появилась информация, что танки Ariete и БМП Dardo участвуют в учениях Reaper Prime на полигоне Адажи. Подразделения были взяты из 1-го полка берсальеров, 4-го бронетанкового полка и других частей итальянской армии.

Помимо этого, в Латвии находятся и испанские части с танками Leopard 2E и польский контингент в 170 человек с 14-ю танками PT-91 Twardy.


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