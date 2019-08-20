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«Найдется свой Преображенский на нашего Шарикова из Дроздов»

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  • 20.08.2019, 13:42
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«Найдется свой Преображенский на нашего Шарикова из Дроздов»

Как белорусы предлагают лечить Лукашенко и чиновников.

Во время рабочей встречи с министром здравоохранения Лукашенко заявил, что Беларусь «недопустимо много» тратит на покупку лекарств за рубежом — $500 миллионов в год.

Сайт Сharter97.org уже обсудил это заявление с известным белорусским режиссером-документалистом Юрием Хащеватским («Юрий Хащеватский: Лукашенко надо срочно лечить народными средствами») и профессиональным врачом Еленой Терешковой («Елена Терешкова: Наши чиновники белорусские лекарства не используют»).

Тема вызвала бурное обсуждение среди читателей нашего сайта. Приводим самые яркие комментарии:

«На проведение Европейских игр Лукавый израсходовал $540 млн, на Боинг с золотым унитазом - $200 млн, на свою новую больничку - $100 млн, на свою новую резиденцию - $800 млн. Только на закупку импортных лекарств для белорусов $500 млн у диктатора нет».

«Если бы все чиновники лечились только отечественными лекарствами (включая автора этой абсурдной инициативы), то многие из них уже давно были бы на инвалидности или в мире ином. А так ничего, еще сидят на своих хлебных должностях».

«Народ также совет Лукашенко и его своре - лечитесь сами белорусскими лекарствами, а еще русскими. Мы посмотрим, как вы будете здоровы от такого лечения».

«Давно пора проснуться и «полечить» лукавого!»

«Нет в мире лекарств, которые его могут вылечить. Их еще не придумали».

«А этот главный провизор РБ свой инсульт чем лечил? Вот если бы теми препаратами, что народ пичкают, уже давно в цивилизованной стране жили.

Забыли бы этого — исторического искусствоведа фармацевтической сельскохозяйственно научно спортивной литературы и просвещения».

«Если в головке больки - надо пить зеленку».

«Захотели альтернативы, вот и получите белорусские крахмальные дженерики по импортозамещению».

«Найдется свой Преображенский на нашего Шарикова из Дроздов».

«Предводителю пора лечиться током!»

«Не только белорусские чиновники не используют наши лекарства, так еще им рецепты в комиссиях выписывают на импортные лекарства бесплатные. Cам видел, как в аптеке один такой клиент получить хотел лекарства, но их не оказалось. Ему предложили ехать в другую аптеку, он попросил замену лекарства, а ему ответили, мол ваш рецепт от оечкомиссии, он же бесплатный, а за замену нужно платить. Он и отказался».

«Наш преподаватель фармакологии говорил, что такого понятия, как «белорусское лекарство» не существует. Закупают самые дешевые ингредиенты из Индии и Китая. Так и лепят».

«Постоянно слышу от врачей и в аптеках от фармацевтов: «Не жалейте денег на импортные лекарства, еcли хотите вылечиться или вылечить близки». Белорусское почти все пустышки».

«Не хотим за фасованную муку и соду платить огромные деньги», подытожили читатели Сharter97.org.


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