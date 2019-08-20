Николай Статкевич: Осенью будет интересно 5 20.08.2019, 13:48

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Николай Статкевич

Период, который официально называется «агитацией», будет использован максимально.

Лидер Белорусского Национального Конгресса, председатель Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич рассказал в интервью «БелГазете» о возможностях, которые открывает участие в осенней «парламентской кампании»:

- Формально решение (об участии в «выборах» — ред.) мы будем принимать в конце августа на заседании Центрального комитета (партии БСДП (Народная Грамада) — ред.). Есть позиция президиума, соответствующая позиции коалиции, в которую мы входим, - Белорусского Национального Конгресса.

Мы не считаем компанию «выборами», но должны ее использовать для проведения уличных мероприятий. Легальную возможность агитации мы используем полностью, потом узнаете - как. Будет интересно.

Нам важен географический охват Беларуси. Я объехал 15 городов, встречался с людьми в помещениях - и существенное количество людей пришло. Сейчас мы будем использовать пикеты по сбору подписей, возможно, агитационные пикеты.

Зарегистрированным партиям хорошо: проголосовали за выдвинутых людей - и они кандидаты. У нас ситуация обратная, но, полагаю, несколько десятков человек мы выдвинем.

Мы рассчитываем на большое количество уличных акций в рамках «избирательных процедур» по всей Беларуси. Выборов нет, но, учитывая тот факт, что всякая публичная активность подавляется, мы воспользуемся возможностями, которые дает псевдовыборная компания. Чтобы люди могли прийти на пикет, на который приеду я (я войду в инициативные группы всех наших кандидатов), рассказать о своих социальных проблемах. Молодым ребятам, которые подпадают под действие «закона об отсрочках», не дают протестовать - пожалуйста, мы дадим вам возможность собраться, быть увиденными и услышанными. Пикеты по сбору подписей - единственная легальная возможность провести акцию, не спрашивая разрешения властей. Есть перечень запрещенных мест, но разрешения спрашивать не нужно.

Посмотрим, как будем использовать период, который официально называется «агитацией». Работает заявительный принцип для агитационных пикетов. Согласно закону могут запретить пикет в запрещенном месте, перечень которых публикуется, либо если в этом месте в это же время заявлен пикет иного кандидата. Уже в своей инструкции госпожа Ермошина грубо нарушила закон, заявив, что будут определять разрешенные места для агитационных пикетов.

Я планирую объехать 20 городов и в каждом раз заранее мы будем предупреждать людей.