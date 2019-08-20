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Лукашенко: Некоторые в погонах прибурели и оборзели

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  • 20.08.2019, 14:15
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Лукашенко: Некоторые в погонах прибурели и оборзели

Через 25 лет диктатор заметил, что правосудия в стране нет.

На совещании с силовиками Лукашенко вновь привел в пример дело инженера МЗКТ, сообщает БелТА.

— Недавний пример (он активно обсуждался в СМИ, но я не хочу мусолить его) — это дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Я не так однозначно оцениваю его, как в обществе и даже как в суде. Но об этом мы поговорим отдельно. Это очень хороший и яркий пример вашей работы как по сути, так и по форме, в частности, милиции, — отметил Александр Лукашенко, вспоминая это дело второй раз за последнюю неделю. — Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры.

Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют.

Еще хуже, добавил Лукашенко, когда это сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям:

— Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол (речь о деле педиатра Дмитрия Середы, — прим.), как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе. Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая «форма» работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять.

Политолог Валерий Карбалевич обратил внимание на то, что Лукашенко сам является создателем той системы, которой теперь возмущен. Действия силовиков полностью вписываются в его политику за последние 25 лет.


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