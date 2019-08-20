ЕС ответил премьеру Британии: соглашение о Brexit пересматриваться не будет 20.08.2019, 14:25

Дональд Туск

Британия хочет урегулировать вопрос о границе с Ирландией.

ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit в части механизма "бэкстоп", изъятия которого требует премьер Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает «Европейская правда».

"Бэкстоп" - это страховка, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, пока и если не будет найдена альтернатива. Те, кто выступает против "бэкстопа" и не предлагает реалистичных альтернатив, фактически поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it. — Donald Tusk (@eucopresident) August 20, 2019

О том, что соглашение о Brexit пересматриваться не будет, заявила и представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональду Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм «бэкстоп".

"Бэкстоп" - механизм, цель которого - предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Против него выступает большая часть британских депутатов, которые опасаются, что он отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства.