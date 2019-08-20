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«Баста!»: За подкрашенным фасадом - обычная разруха и безхозяйственность

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  • 20.08.2019, 14:39
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«Баста!»: За подкрашенным фасадом - обычная разруха и безхозяйственность
Фото: «Радыё Свабода»

Как военный завод стал зеркалом ситуации в белорусской промышленности.

Не так давно писал статью о призраке стабильности лукашенковской Беларуси. Упоминал в ней и о примерах. Один из них - Минский механический завод имени Вавилова, пишет Андрусь Войнич для Telegram-канала "Баста!".

Предприятие работает и по военным заказам, поэтому довольно закрытое. Но информацию о положении завода получить несложно - в разное время там трудились многие мои знакомые и друзья.

Несмотря на профиль, зарплаты невысокие, отвратительное оснащение рабочих мест, о соблюдении требований безопасности даже и говорить не буду.

Отделка стен отваливалась кусками, краска облазила, заборы выветривались. За 20 лет невольных наблюдений все становилось только хуже. На территории валяются груды стройматериалов, а асфальт выглядит как после Второй Мировой.

Съездил туда, пофоткал, написал пост, выкинул в интернет.

Пару дней назад решили подъехать на завод, узнать как обстоят дела.

Видимый фасад приведен в порядок и выглядит неплохо, забор и ворота поменяли. Не знаю, подействовала ли моя публикация либо кто-то из начальства мимо проезжал.

Но за подкрашенным фасадом - обычная разруха и безхозяйственность. Ни реформ, ни модернизации. Завод работает в убыток. Все "гражданское", что там производят люди дешевле могут купить на рынке или в интернете. Военных заказов почти не осталось. Зарплату задерживают, работников увольняют. И подкрашенный забор эту картину никак не исправит.

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