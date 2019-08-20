Илью Яшина арестовали в четвертый раз за месяц 20.08.2019, 14:46

Илья Яшин

Российский оппозиционер провел в заключении больше 30 суток.

Троицкий суд Москвы арестовал оппозиционера Илью Яшина на 10 суток за призывы на акцию на Трубной площади 18 июля в поддержку снятых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщил сам политик.

Очередные 10 суток ареста, по решению Троицкого «суда». Кто бы сомневался. — Илья Яшин (@IlyaYashin) August 20, 2019

Его задержали на выходе из спецприемника в воскресенье, 18 августа, после отбывания третьего подряд ареста. В первый раз он оказался под арестом в конце июля за призывы на несогласованный митинг 27 июля. В дальнейшем его дважды арестовывали за «встречу с избирателями» у Мосгоризбиркома 14 июля. Для Яшина это уже четвертый административный арест подряд, он провел в заключении больше 30 суток.

Яшин не единственный незарегистрированный кандидат, которому суды дают несколько административных арестов подряд за акции протеста. Так, Константина Янкаускаса на прошлой неделе в третий раз арестовали за посты о них в соцсетях, а главу ФБК Ивана Жданова 8 августа во второй раз, однако после окончания первого ареста его не стали вновь отправлять в спецприемник.