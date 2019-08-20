Как изменятся правила получения грин-карт 1 20.08.2019, 15:09

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С 15 октября в США вступают в силу новые правила, так называемые public charge rules.

Для легальных мигрантов, которые в будущем хотят получить американское гражданство, в скором времени появится еще одно препятствие. В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что с 15 октября 2019 года вступают в силу новые правила, так называемые public charge rules, которые будут препятствовать выдаче грин-карт людям, получающим или планирующим получать помощь от государства, пишет "Немецкая волна".

Грин-карта является разрешением на постоянное пребывание в США и является обязательным этапом для тех мигрантов, которые собираются долгое время находиться в стране и позже получить американское гражданство.

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Правила public charge, определяющие, кто именно нуждается в помощи государства и в каком виде, существуют в американском законодательстве уже давно. Но сейчас власти США конкретизировали и ужесточили их. И это напрямую влияет на работу миграционных ведомств: если человек сейчас или в будущем зависим от помощи государства, его шансы на получение грин-карты автоматически уменьшаются.

С вступлением в силу новых правил public charge решение о выдаче грин-карты будет зависеть от целого ряда факторов. К ним относится и состояние здоровья, и знание английского языка, и возраст, и уровень образования - а также уровень доходов. И вот именно уровень доходов в качестве ключевого критерия больше всего подвергается критике.

Джулия Геллат из независимого аналитического центра Migration Policy Institute считает положение о материальном статусе мигрантов особенно проблематичным. "Имеющийся уровень доходов в определенной степени может указывать на будущие заработки мигранта. Но тенденция такова, что мигранты, которые переезжают в США и остаются здесь надолго, начинают зарабатывать больше", - говорит эксперт. Поэтому ориентироваться на уровень доходов, пытаясь определить, будет ли мигрант зависеть от помощи государства, не имеет смысла.

По мнению экспертов из независимого аналитического центра Migration Policy Institute, новые правила, прежде всего, коснутся бедных мигрантов - преимущественно из Африки и Латинской Америки. В меньшей степени они затронут мигрантов из Европы.